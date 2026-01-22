Dirigente do Londrina relata agressão de presidente do Andraus

O supervisor de futebol do Londrina, André Barros, relatou que foi agredido pelo presidente do Andraus, Nadim Andraus. O caso aconteceu na partida entre os clubes na terça-feira (20), pela quinta rodada do Campeonato Paranaense, na Vila Capanema.

Segundo o jornal Folha de Londrina, na comemoração de um gol do Tubarão, Nadim entrou no camarote adversário e desferiu um soco no dirigente alviceste. Em campo, o Londrina goleou o Andraus por 6 a 1.

Com a agressão, André Barros registrou boletim de ocorrência ainda no estádio. O árbitro da partida, Murilo Ugolini Klein, relatou a confusão em súmula.

- Fui informado pelo Sr. delegado da partida Vitor Hugo R. de Souza, que, por volta das 19h30, a equipe policial foi acionada para intervir em um desentendimento no setor dos camarotes envolvendo integrantes de ambas as equipes. O supervisor do Londrina, Sr. André Felipe B. Fernandes, relatou que o presidente do Andraus, Sr. Nadim A. Andraus Filho, teria invadido seu camarote, proferindo ofensas e o agredido fisicamente, após divergências da partida - afirmou.

O árbitro também citou o relato de uma supervisora de protocolo da Federação Paranaense de Futebol (FPF), que acompanhou a descida da delegação do Londrina ao vestiário e viu o presidente Nadim Andraus proferir diversas ameaças e ofensas aos adversários.

Londrina segue invicto no Paranaense

Com a goleada contra o Andraus, o Londrina segue como único invicto no Campeonato Paranaense. O time alviceleste confirmou a classificação às quartas de final com uma rodada de antecedência.

Em cinco jogos, o Tubarão lidera o Grupo A com 13 pontos, tendo quatro vitórias e um empate. O Andraus ocupa a quarta colocação do Grupo B, com 4 pontos.

Na última rodada da primeira fase, o Londrina recebe o Cianorte, no Estádio do Café, enquanto o Gigante da Pedreira visita o Maringá, no Willie Davids. Os jogos serão no sábado (24), às 16h (de Brasília).