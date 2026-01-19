O atacante Gilberto, 36 anos, foi apresentado no Londrina nesta segunda-feira (19) como novo reforço para a temporada. O jogador de 36 anos esteve próximo do Santa Cruz e pediu desculpas ao torcedor por não ter acertado.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Gilberto se profissionalizou na Cobral Coral em 2008, teve conversas no ano passado e chegou a ter acerto encaminhado no começo deste ano. O projeto envolvia uma apresentação no Arruda para a torcida e um cargo na base do Santa Cruz após a aposentadoria, mas os empresários Bruno Paiva e Pedro Zalla optaram por buscar outras ofertas no mercado para o agenciado.

- O Santa Cruz é uma casa para mim. Foi muito difícil tomar uma decisão e não ir para lá. Nesse momento, estou feliz no Londrina. Peço desculpas ao torcedor do Santa Cruz que ficou chateado comigo, até porque é minha casa e, realmente, fiquei triste - afirmou o atacante, em entrevista coletiva.

continua após a publicidade

Livre após a saída do Juventude, Gilberto assinou com o Londrina até o fim de 2027. O centroavante conversou com Guilherme Bellintani, gestor da SAF do Tubarão e com quem trabalhou no Bahia, para se convencer da proposta.

No Tricolor, entre 2018 e 2021, o atacante marcou 83 gols em 189 jogos. De acordo com o atleta, o então presidente do time baiano teve mérito por acreditar na contratação.

continua após a publicidade

- O Bellintani é um cara que eu gosto muito, a gente criou uma afinidade gigante, tudo que ele toca se torna ouro. Todo mundo sabe que ele é extremamente inteligente, que tem uma capacidade de fazer com que as coisas que ele toca cresçam e se desenvolva naturalmente. Então, acreditei muito nisso, meu empresário também, minha esposa procurou como era a cidade, que tem uma tranquilidade para morar, e a gente precisa disso também - completou.

Carreira de Gilberto, reforço do Londrina

Gilberto iniciou a carreira no Santa Cruz em 2008 e ficou até 2011, com um empréstimo ao Vera Cruz-PE no período. Pela Cobra Coral, foram 15 gols em 40 jogos.

Depois, passou por Internacional, Sport, Portuguesa e Vasco. O atacante teve passagens pelo canadense Toronto e o americano Chicago Fire até retornar ao São Paulo em 2016.

Após uma pequena passagem pelo Yeni Malatyaspor, da Turquia, Gilberto ficou no Bahia de 2018 a 2021. Ainda passou pelo Al Wasl, dos Emirados Árabes Unidos, Cruzeiro e Juventude.

O atacante, inclusive, é top 5 de artilheiros da Série A entre jogadores em atividade: 81 gols em 297 partidas. Gabigol (119), Luciano (85) e Pedro (84) estão à frente.