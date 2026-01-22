Quem joga no futebol hoje? Nesta quinta-feira (22), o dia promete ser movimentado. Os principais destaques dos jogos de hoje são os da penúltima rodada da fase de liga da Europa e Conference League e entre outros campeonatos.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (quinta-feira, 22 de janeiro de 2026)

Europa League

Fenerbahçe x Aston Villa – 14h45 – CazéTV

PAOK x Betis – 14h45 – CazéTV

Roma x Stuttgart – 17h – CazéTV

Braga x Nottingham Forest – 17h – CazéTV

continua após a publicidade

➡️Clique para assistir à CazéTV via Prime Video

Campeonato Carioca

Madureira x Sampaio Corrêa-RJ – 17h – Premiere

Boavista x Portuguesa-RJ – 19h – Premiere

Nova Iguaçu x Fluminense – 21h30 – Sportv e Premiere

➡️Clique para assistir no Premiere

Campeonato Paulista

Santos x Corinthians – 19h30 – Record, CazéTV e HBO Max

Botafogo-SP x Primavera – 20h – HBO Max

Velo Clube x Guarani – 21h30 – HBO Max

Jogos de hoje: o Santos enfrenta o Corinthians nesta quinta-feira, em jogo válido pelo Campeonato Paulista (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

Copinha (semifinal)

São Paulo sub-20 x Ibrachina sub-20 – 21h30 – CazéTV

Campeonato Egípcio

Wadi Degla x Ghazl Al Mahalla – 12h – Link Sport Club Podcast

Ismaily x Al Mokawloon – 15h – Link Sport Club Podcast

Amistoso

Al Gharafa x Sharjah – 13h – ESPN 4 e Disney+

➡️Clique para assistir no Disney+

Campeonato Saudita

Al Qadsiah x Al Ittihad – 14h30 – Canal GOAT e Sportv

Al Hilal x Al Fayha – 14h30 – Canal GOAT, BandSports, Bandplay, Band.com.br e Esporte na Band (YouTube)

Campeonato Inglês (Terceira Divisão)

Lincoln City x Burton Albion – 17h – Disney+

Campeonato Mineiro

Cruzeiro x Democrata GV – 18h30 – ge tv e Premiere

Campeonato Gaúcho

Juventude x Caxias – 19h – Sportv e Premiere

Campeonato Catarinense

Marcílio Dias x Barra – 19h – SportyNet+

Concórdia x Figueirense – 20h15 – SportyNet (TV e YouTube)

Camboriú x Criciúma – 21h30 – N Sports

Campeonato Paraibano

Campinense x Nacional de Patos – 19h30 – Canal GOAT

Campeonato Pernambucano

Jaguar x Náutico – 20h – Canal GOAT e TV FPF Betnacional

Campeonato Cearense

Horizonte x Fortaleza – 20h30 – Canal GOAT, TVC e Jogada/Diário do Nordeste

Série Rio de La Plata

Universidad Concepción x Montevideo Wanderers – 21h – Disney+

Campeonato Argentino

Central Córdoba x Gimnasia de Mendoza – 22h15 – Disney+

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.