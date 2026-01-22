Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – quinta (22/01/2026)
Veja os jogos televisionados desta quinta-feira (22)
Quem joga no futebol hoje? Nesta quinta-feira (22), o dia promete ser movimentado. Os principais destaques dos jogos de hoje são os da penúltima rodada da fase de liga da Europa e Conference League e entre outros campeonatos.
Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (quinta-feira, 22 de janeiro de 2026)
Europa League
Fenerbahçe x Aston Villa – 14h45 – CazéTV
PAOK x Betis – 14h45 – CazéTV
Roma x Stuttgart – 17h – CazéTV
Braga x Nottingham Forest – 17h – CazéTV
➡️Clique para assistir à CazéTV via Prime Video
Campeonato Carioca
Madureira x Sampaio Corrêa-RJ – 17h – Premiere
Boavista x Portuguesa-RJ – 19h – Premiere
Nova Iguaçu x Fluminense – 21h30 – Sportv e Premiere
➡️Clique para assistir no Premiere
Campeonato Paulista
Santos x Corinthians – 19h30 – Record, CazéTV e HBO Max
Botafogo-SP x Primavera – 20h – HBO Max
Velo Clube x Guarani – 21h30 – HBO Max
Copinha (semifinal)
São Paulo sub-20 x Ibrachina sub-20 – 21h30 – CazéTV
Campeonato Egípcio
Wadi Degla x Ghazl Al Mahalla – 12h – Link Sport Club Podcast
Ismaily x Al Mokawloon – 15h – Link Sport Club Podcast
Amistoso
Al Gharafa x Sharjah – 13h – ESPN 4 e Disney+
➡️Clique para assistir no Disney+
Campeonato Saudita
Al Qadsiah x Al Ittihad – 14h30 – Canal GOAT e Sportv
Al Hilal x Al Fayha – 14h30 – Canal GOAT, BandSports, Bandplay, Band.com.br e Esporte na Band (YouTube)
Campeonato Inglês (Terceira Divisão)
Lincoln City x Burton Albion – 17h – Disney+
Campeonato Mineiro
Cruzeiro x Democrata GV – 18h30 – ge tv e Premiere
Campeonato Gaúcho
Juventude x Caxias – 19h – Sportv e Premiere
Campeonato Catarinense
Marcílio Dias x Barra – 19h – SportyNet+
Concórdia x Figueirense – 20h15 – SportyNet (TV e YouTube)
Camboriú x Criciúma – 21h30 – N Sports
Campeonato Paraibano
Campinense x Nacional de Patos – 19h30 – Canal GOAT
Campeonato Pernambucano
Jaguar x Náutico – 20h – Canal GOAT e TV FPF Betnacional
Campeonato Cearense
Horizonte x Fortaleza – 20h30 – Canal GOAT, TVC e Jogada/Diário do Nordeste
Série Rio de La Plata
Universidad Concepción x Montevideo Wanderers – 21h – Disney+
Campeonato Argentino
Central Córdoba x Gimnasia de Mendoza – 22h15 – Disney+
