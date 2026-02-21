Fortaleza volta a vencer o Ferroviário e vai à final do Cearense
Leão derrotou o time coral por 2 a 0 no Presidente Vargas
O Fortaleza venceu o Ferroviário por 2 a 0 na noite deste sábado (21), no Estádio Presidente Vargas, valendo pelo jogo de volta da semifinal do Campeonato Cearense. Lucas Sasha e Pochettino balançaram as redes na partida.
Com o triunfo por 2 a 0 na ida, o Leão avançou para a decisão do Estadual. O adversário será o classificado de Ceará x Floresta, que se enfrentam neste domingo (22).
Fortaleza vence o Ferroviário novamente e vai à final
Buscando uma vaga na final, o Fortaleza entrou em campo neste sábado (21) defendendo uma vantagem de dois gols sobre o Ferroviário. Logo no início da partida, Lucas Sasha recebeu passe de GB para abrir o placar.
O time coral tentou reagir e chegou a acertar a trave, mas o gol para diminuir a desvantagem não saiu. Assim, o Fortaleza foi para o intervalo com o 1 a 0 no marcador.
No 2º tempo, Lucas Sasha voltou a participar de forma decisiva. O volante avançou pela direita, mandou a bola para o meio e Pochettino chutou na entrada da área para ampliar a vantagem.
Com a vaga encaminhada e tendo um a mais em campo, Carpini promoveu diversas alterações na equipe. O Fortaleza administrou o 2 a 0 e garantiu a sua vaga em mais uma final de Campeonato Cearense.
✅ FICHA TÉCNICA
FORTALEZA 2 X 0 FERROVIÁRIO
CAMPEONATO CEARENSE - SEMIFINAL (VOLTA)
🗓️ Data e horário: sábado, 21/02/2026 - 17h
📍 Local: Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza (CE)
🥅 Gols: Lucas Sasha aos 8 min do 1º T, Pochettino aos 12 min do 2º T (FOR)
🟨 Cartões amarelos: Fuentes, Luiz Fernando (FOR); Pedrinho, Léo Paraíso, Ramires (FER)
🔴 Cartão vermelho: Iago Reis (FER)
🟨 Árbitro: Luciano da Silva Miranda Filho (CE)
🚩 Assistentes: Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE) e Anderson da Silva Rodrigues (CE)
🖥️ VAR: Elizabete Esmeralda Cordeiro dos Santos Gomes (CE)
FORTALEZA (Técnico: Thiago Carpini)
Brenno; Mailton, Lucas Gazal (João Lucas), Luan Freitas e Fuentes; Lucas Sasha (Rodriguinho), Pierre e Lucas Crispim (Vitinho); Pochettino, GB (Lucas Emanoel) e Luiz Fernando (Kayke).
FERROVIÁRIO (Técnico: Nuno Pereira)
Silvado; Ramires, Léo Paraíso, Iago e Pedrinho (Pablo Maldini); Lucas Black (Fernando Portel), Brayan e Luan (Bruno Miranda); Yair Mena, Jefinho (Camilo) e Kiuan (Carlinhos).
