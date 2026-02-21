Vasco deve ter time titular modificado para enfrentar o Fluminense; veja provável escalação
Gigante da Colina enfrenta o Tricolor neste domingo (22) no estádio Nilton Santos
O Vasco deve ir a campo com mudanças importantes para enfrentar o Fluminense na primeira partida da semifinal do Campeonato Carioca. O técnico Fernando Diniz teve, pela primeira vez na temporada, uma semana cheia de treinamentos, sem jogos no meio do caminho, cenário considerado ideal para ajustes. A pausa ocorre em meio à pressão da torcida por conta do desempenho recente.
Além do momento delicado, Diniz terá que lidar com desfalques relevantes. Philippe Coutinho rescindiu contrato e não faz mais parte do elenco. Já Thiago Mendes sofreu uma lesão no joelho e está fora do clássico. As baixas obrigam o treinador a mexer na estrutura da equipe, especialmente do meio para frente.
No sistema defensivo, a tendência é que Paulo Henrique reassuma a lateral direita. Pelo lado esquerdo, Puma Rodríguez disputa posição com Lucas Piton. O recém-contratado Cuiabano ainda não reúne condições de jogo. Na zaga, Cuesta e Robert Renan devem seguir como a dupla à frente do goleiro Léo Jardim.
No meio-campo, Barros é o único titular que vinha atuando regularmente. Tchê Tchê deve herdar a vaga de Thiago Mendes. Já no setor ofensivo, Diniz avalia duas possibilidades: manter a base com a entrada de Johan Rojas na vaga de Coutinho ou deslocar Nuno Moreira para atuar centralizado como camisa 10, abrindo espaço para Marino Hinestroza na ponta.
Com isso, o Vasco deve ir a campo com: Léo Jardim; Paulo Henrique, Cuesta, Robert Renan e Lucas Piton (Puma); Barros, Tchê Tchê e Rojas (ou Marino); Nuno Moreira, Andrés Gómez e Brenner.
O Gigante da Colina enfrenta o Tricolor Carioca neste domingo (22), às 18h (de Brasília), no estádio Nilton Santos.
