Vasco deve ter time titular modificado para enfrentar o Fluminense; veja provável escalação

O Vasco deve ir a campo com mudanças importantes para enfrentar o Fluminense na primeira partida da semifinal do Campeonato Carioca. O técnico Fernando Diniz teve, pela primeira vez na temporada, uma semana cheia de treinamentos, sem jogos no meio do caminho, cenário considerado ideal para ajustes. A pausa ocorre em meio à pressão da torcida por conta do desempenho recente.

continua após a publicidade

➡️ Vasco x Fluminense: onde assistir, horário e prováveis escalações do jogo pelo Carioca

Além do momento delicado, Diniz terá que lidar com desfalques relevantes. Philippe Coutinho rescindiu contrato e não faz mais parte do elenco. Já Thiago Mendes sofreu uma lesão no joelho e está fora do clássico. As baixas obrigam o treinador a mexer na estrutura da equipe, especialmente do meio para frente.

No sistema defensivo, a tendência é que Paulo Henrique reassuma a lateral direita. Pelo lado esquerdo, Puma Rodríguez disputa posição com Lucas Piton. O recém-contratado Cuiabano ainda não reúne condições de jogo. Na zaga, Cuesta e Robert Renan devem seguir como a dupla à frente do goleiro Léo Jardim.

continua após a publicidade

➡️ Vasco x Fluminense: Diniz leva a melhor no retrospecto contra Zubeldía

No meio-campo, Barros é o único titular que vinha atuando regularmente. Tchê Tchê deve herdar a vaga de Thiago Mendes. Já no setor ofensivo, Diniz avalia duas possibilidades: manter a base com a entrada de Johan Rojas na vaga de Coutinho ou deslocar Nuno Moreira para atuar centralizado como camisa 10, abrindo espaço para Marino Hinestroza na ponta.

Barros em treino do Vasco (Foto: Matheus Lima Vasco)

➡️ Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco

Com isso, o Vasco deve ir a campo com: Léo Jardim; Paulo Henrique, Cuesta, Robert Renan e Lucas Piton (Puma); Barros, Tchê Tchê e Rojas (ou Marino); Nuno Moreira, Andrés Gómez e Brenner.

continua após a publicidade

O Gigante da Colina enfrenta o Tricolor Carioca neste domingo (22), às 18h (de Brasília), no estádio Nilton Santos.

Para acompanhar as notícias do Vasco, siga o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.