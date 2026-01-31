Dias chuvosos em Brasília antecedem a final da Supercopa Rei; veja a previsão para domingo

BRASÍLIA - O Estádio Mané Garrincha, em Brasília, irá receber Flamengo x Corinthians neste domingo (1), às 16h (de Brasília), pela Supercopa Rei. Nos dias que antecedem a decisão, a capital federal contou com pancadas de chuva. Para o horário do confronto, a previsão indica o mesmo cenário.

Às 16h deste sábado, faltando 24h para a final, um temporal de chuva e ventos fortes atingiu Brasília. Turistas que estavam em frente ao Palácio do Planalto precisaram correr para se abrigar da chuva. O mesmo aconteceu na última sexta-feira. Essa pode ser uma amostra para o jogo entre rubro-negros e corintianos.

Segundo o site Clima Tempo, a previsão de chuva em Brasília para este domingo é de 83%. Com pancadas desde o início da tarde, o dia da decisão da Supercopa Rei pode contar com chuva das 12h às 18h.

Previsão de chuva para a Supercopa Rei (Foto: Divulgação)

Mas, como grande parte das chuvas durante o verão, a expectativa é que, caso chova, não perdure por muito tempo.

Final da Supercopa Rei em 2025 precisou ser paralisada por conta de temporal

A decisão da Supercopa Rei em 2025, que também contou com o Flamengo, que venceu o Botafogo, precisou ser paralisada por conta de um temporal. Em Belém, a água começou a cair logo no início da partida, que parou aos 12 minutos. O jogo só foi retomado um pouco mais de uma hora depois.

Chuva durante a Supercopa Rei de 2025 (Foto: Lucas Bayer/Lance!)

Finais da Supercopa Rei em Brasília

A Supercopa já foi decidida em três oportunidades em Brasília: em 2020, quando o Flamengo venceu o Athletico Paranaense, em 2021, quando bateu o Palmeiras nos pênaltis, e em 2023, quando o Verdão superou a equipe carioca por 4 a 3.

