Atlético-MG cumpriu o planejamento orçamentário em 2025? Confira balanço da temporada
Ano decepcionante no âmbito esportivo. E no orçamentário?
O Atlético encerrou a temporada com uma goleada de 5 a 0 no Vasco, no entanto, a vitória elástica não reflete o que foi o ano do Galo. A equipe mineira cumpriu algumas metas orçamentárias estipuladas pela diretoria, porém o principal objetivo não foi alcançado.
Confira o balanço da temporada do Atlético:
Campeonato Mineiro
Para o Campeonato Mineiro, o Galo não tinha metas orçamentárias estipuladas, uma vez que a competição não rende premiações, apenas as cotas de transmissão de TV.
O aspecto do estadual era esportivo, e esse o alvinegro novamente alcançou. O clube conquistou o torneio pela sexta vez seguida e manteve a hegemonia em Minas Gerais.
Copa do Brasil
A linha orçamentária traçada na Copa do Brasil também foi cumprida. Essa era chegar pelo menos às quartas de final, e foi aí que o Galo parou.
A equipe teve momentos estrelados, como a eliminação do todo poderoso Flamengo nas oitavas. No entanto a eliminação na fase seguinte foi dura para a massa atleticana. O Galo caiu para o maior rival, Cruzeiro, perdendo por 2 a 0 os dois jogos (ida e volta).
A meta cumprida de chegar as quartas da Copa do Brasil rendeu ao Galo aproximadamente R$ 14 milhões.
Copa Sul-Americana
Na Copa Sul-Americana o objetivo de orçamento também foi cumprido. O estipulado no início do ano era chegar as semifinais do torneio, e o Galo até foi além, chegou a grande final, mas aí mais uma decepção esportiva.
O Atlético perdeu a decisão nos pênaltis para o Lanús, e com isso deixou a oportunidade de levantar um troféu em uma temporada turbulenta e alcançar a principal meta para o próximo ano, a ida a Copa Libertadores.
Com a chegada a final, o clube mineiro embolsou 5,73 milhões de dólares, aproximadamente 31 milhões de reais.
Campeonato Brasileiro
A decepção na competição nacional novamente se repetiu, igual ao ano passado (2024). O Atlético ficou longe do estipulado pela diretoria, que tinha como plano ficar entre os seis melhores e se classificar para a Libertadores do próximo ano.
A equipe terminou apenas na 11° colocação e em nenhum momento da temporada chegou perto do objetivo. Pelo contrário, o Galo flertou com a zona de rebaixamento e em esteve mais perto da parte de baixo da tabela do que do pelotão de frente.
A premiação a ser recebida pelos clubes no Brasileirão não foi divulgada pela CBF.
