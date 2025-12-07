Técnico do sub-20 revela planos com Filipe Luís antes de escalar Flamengo contra o Mirassol

Técnico do sub-20 do Flamengo, Bruno Pivette afirmou que a escalação utilizada no empate por 3 a 3 com o Mirassol, no encerramento do Brasileirão, foi definida após conversa direta com Filipe Luís. O treinador comandou a equipe alternativa enquanto o elenco principal viajava ao Catar para a disputa da Copa Intercontinental.

— Eu particularmente conversei com o Filipe ontem, ele definiu os jogadores que iam descer do profissional para participar desse jogo. Depois tivemos uma conversa sobre os 11 iniciais, mas as tomadas de decisão ao longo do jogo foram todas nossas, da comissão técnica que estava à frente na partida de hoje. Realmente fica um trabalho mais facilitado porque o modelo de jogo do Flamengo hoje é um modelo comum, que nós trabalhamos dia a dia para instaurar como uma cultura do clube — disse o treinador na entrevista coletiva após o duelo no interior paulista.

— Esse processo de transição entre base e profissional sempre é facilitado devido a essa característica da organização dos processos. Frequentemente os jogadores da base também treinam no profissional quando eles necessitam. E, dentro do respeito às características e particularidade dos jogadores, a gente faz o que está ao nosso alcance para tentar reproduzir o que o profissional faz em termos de princípios de jogo e conceito tático. Acredito que hoje foi uma prova de que esse trabalho vem funcionando bem — completou.

Pivette também destacou que a partida serviu para contribuir com a preparação do time principal, que enfrenta o Cruz Azul na quarta-feira (10), no Catar. Segundo ele, o objetivo foi proporcionar tempo adicional de treino à equipe de Filipe Luís, enquanto os jovens e reservas atuavam em Mirassol.

— Antes de começar, gostaria de desejar boa sorte ao Filipe Luís, ao José Boto, todo o estafe e jogadores do profissional. Estamos na torcida para que voltem com mais uma taça. Tenho certeza de que vão fazer um grande trabalho. Do nosso lado, tentamos contribuir da melhor maneira, oferecendo um tempo maior de preparação ao elenco profissional tendo em vista o Intercontinental — iniciou o técnico rubro-negro.

— É por esse trabalho (de integração entre base e profissional) que conseguimos fazer um grande jogo hoje, contra uma equipe fortíssima que fez uma grande campanha. Isso abrilhantou ainda mais o desempenho dos jogadores profissionais que estavam conosco, para encorpar mais a equipe, e principalmente para os da base. Na minha opinião, competiram muito bem e mostraram todo seu talento, seu potencial. Foi um jogo muito prazeroso para quem assistiu e gosta de futebol — concluiu.

Por fim, questionado do porquê da ausência de Matías Viña, que não integrará o elenco rubro-negro na Copa Intercontinental, o técnico da base do Flamengo disse que a participação dos atletas vindos do profissional diante do Mirassol não passou por ele.

— Em relação a ele (Viña), todos os jogadores do profissional que estavam conosco hoje foram definidos pelo departamento de futebol profissional. Nós não tivemos ingerência alguma na escolha dos jogadores, só recebemos a lista daqueles que estavam à nossa disposição. Eles vieram treinar conosco ontem de manhã e conseguiram fazer um grande trabalho, representaram muito bem o clube. A gente sabe que não é fácil porque são jogadores que vinham recebendo tantos minutos, estavam sem ritmo de jogo. E, mesmo assim, correram o tempo inteiro, se entregaram de corpo, alma e espírito, e conseguiram contribuir demais para o grande jogo que fizemos hoje.

Bruno Pivette durante duelo entre Flamengo e Mirassol (Foto: Caique Coufal / Flamengo)

