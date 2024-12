De saída do São Paulo, Rafinha se aproxima de clube brasileiro

Após uma indefinição sobre a continuidade de Rafinha no São Paulo para 2025, a situação do jogador tomou um novo caminho. O Coritiba está perto de concretizar o retorno do lateral-direito, e o atleta é aguardado para assinar contrato com o ex-clube para a próxima temporada. A informação foi divulgada primeiramente pelo "GE".

continua após a publicidade

➡️ Torcedores do São Paulo se emocionam com saída de Rafinha: ‘Ídolo’

O jogador, que não renovou seu contrato com o São Paulo, está em negociações avançadas para retornar ao clube que o revelou. Este retorno é parte da estratégia do Coritiba para fortalecer sua equipe para a Série B e reforçar sua identidade.

Rafinha, atualmente de férias na Alemanha, onde aproveitou para visitar os ex-companheiros nas instalações do Bayern de Munique, clube que defendeu entre 2011 e 2018, e é esperado para finalizar as negociações e assinar contrato com o Coritiba. A proposta do clube é de um contrato até o fim da Série B, decisivo na escolha do jogador.

continua após a publicidade

Ainda de acordo com o "GE", o Coritiba está bastante confiante no desfecho positivo. O técnico Mozart, responsável pelo comando do Coxa na próxima temporada, inclusive teve uma conversa com Rafinha nas últimas semanas. Essa, inclusive, é uma das características do treinador.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Início da carreira de Rafinha

Rafinha tem uma forte identificação com o Coritiba, clube pelo qual teve uma passagem destacada em sua estreia no futebol profissional, entre 2004 e 2005, disputando 51 jogos e marcando cinco gols. Sua saída para o Schalke 04, da Alemanha, por 5 milhões de euros.

continua após a publicidade

Depois, ainda passou por Genoa, da Itália, Bayern de Munique, também da Alemanha, Olympiacos, da Grécia, além de Flamengo, Grêmio e o próprio São Paulo. Aos 39 anos de idade, Rafinha retornaria ao clube que o revelou depois de 20 anos.