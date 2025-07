Filipe Luís e Alisson já sofreram lesões similares a de Musiala

Jamal Musiala, meia do Bayern de Munique, sofreu uma fratura na fíbula da perna esquerda e lesões nos ligamentos do tornozelo esquerdo durante a partida contra o PSG da Copa do Mundo de Clubes. O lance ocorreu quando ele dividiu a bola com o goleiro Donnarumma e seu pé ficou preso no chão, resultando no tornozelo fora do lugar.

Segundo o jornal alemão "BILD", ele ficará fora de pelo menos, quatro a cinco meses, com a possibilidade de ele só retornar aos gramados em 2026. Na mesma partida, os Bávaros perderam por 2 a 0 para o Paris Saint-Germain e acabaram sendo eliminados do Mundial.

O Lance! relembrou de dois casos de lesões similares que foram sofridas por jogadores brasileiros nos últimos anos. Confira abaixo:

Filipe Luís

O agora técnico do Flamengo fraturou a fíbula da perna esquerda em 2018, quando defendia o Atlético de Madrid, na vitória sobre o Lokomotiv Moscou, pela Liga Europa. Na ocasião, ele foi dividir com jogador da equipe russa e acabou se machucando.

A previsão inicial era de que sua recuperação levasse de dois há quatro meses. No entanto, o defensor teve uma recuperação em tempo recorde e, 45 dias depois, ele voltou a ser relacionado pelo técnico Diego Simeone para defender o Atleti.

Alisson

Alisson do São Paulo teve uma fratura do tornozelo direito durante um jogo do Campeonato Brasileiro contra o Grêmio, válido pelo Campeonato Brasileiro do ano passado. Na ocasião, ele foi tentar recuperar uma bola no campo de defesa e acabou se lesionando.

A expectativa inicial era que ele voltasse a atuar em 2025, mas o meio-campo conseguiu ter uma recuperação rápida e voltou a ser relacionado para defender o Tricolor Paulista no ano passado. Ao todo, ele passou 114 se recuperando da lesão.