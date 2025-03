Corinthians garante premiação milionária com título do Paulistão

A conquista do Campeonato Paulista sobre o Palmeiras, na noite desta quinta-feira (27), na Neo Química Arena, garantiu uma premiação milionária ao Corinthians.

Ao todo, a equipe do Parque São Jorge faturou R$ 5 milhões ao levantar a taça contra o maior rival. A participação na competição estadual, por sua vez, garantiu mais R$ 44 milhões, totalizando R$ 49 milhões.

O montante supera a meta financeira estabelecida pela diretoria no início da temporada, que previa a chegada à semifinal como objetivo no planejamento esportivo de 2025.

Corinthians conquista o Paulistão e amplia vantagem histórica

O empate sem gols na Neo Química Arena foi suficiente para o Corinthians garantir o título do Campeonato Paulista. Com a conquista, o clube chegou à sua 31ª taça estadual, ampliando a vantagem como maior campeão da competição.

Além disso, o Timão impediu o tetracampeonato do Palmeiras, frustrando o rival na busca por mais um título consecutivo.

O troféu também coloca fim a um jejum de seis anos sem conquistas. A última vez que o Corinthians havia levantado uma taça foi em 2019, quando superou o São Paulo na final do próprio Paulistão.

Memphis Depay, atacante e camisa 10 do Corinthians, durante a segunda parte da final do Campeonato Paulista, contra o Palmeiras, na Neo Química Arena (Foto: Ettore Chiereguini / AGIF)

Memphis garante bonificação com título do Paulistão

Camisa 10 e um dos destaques da campanha que terminou com o título do Paulistão, Memphis Depay faturou uma bonificação de R$ 4,725 milhões com o título. O pagamento do montante está previsto no acordo firmado entre as partes, em setembro do ano passado.

