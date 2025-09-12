Departamento médico do Santos atualiza condição dos atletas lesionados; Neymar joga?

O Santos divulgou nesta sexta-feira (12) uma nota atualizando a situação médica de alguns jogadores do elenco.

Os reforços Adonis Frías, Lautaro Díaz e Victor Hugo já treinam normalmente com o grupo. O zagueiro Alexis Duarte, por sua vez, se apresentou nesta manhã, após defender a seleção do Paraguai na Data Fifa, e iniciou a bateria de exames antes de ficar à disposição do técnico Juan Pablo Vojvoda.

— Todos chegaram bem. Fizemos todas as avaliações que costumamos realizar, como cardiológicas, físicas, de patologia clínica, nutrição, entre outras. Todos se apresentaram muito bem e já estão em plena atividade. O Alexis, que foi o último a chegar, está sendo submetido a algumas avaliações extras, mas já estávamos acompanhando ele à distância desde a contratação. Mantivemos contato com o Departamento Médico da Seleção do Paraguai e também com o clube em que ele atuava. Tivemos acesso a todos os exames realizados na última temporada, e logo ele estará em plena atividade — explicou Rodrigo Zogaib, médico do Santos.

Atualizações:

O atacante Neymar soma 20 jogos na temporada e recentemente embalou uma sequência de oito partidas atuando por 90 minutos.

O camisa 10 ficou fora do duelo contra o Bahia por suspensão, mas foi titular diante de Flamengo, Mirassol, Internacional, Sport, Juventude, Cruzeiro, Vasco e Fluminense.

Segundo o clube, o ídolo santista está à disposição do técnico Juan Pablo Vojvoda para a partida contra o Atlético-MG, neste domingo (14), às 16h (de Brasília), na Arena MRV, pela 23ª rodada do Brasileirão.

— Neymar Jr. vem apresentando uma evolução física notável desde sua chegada. Ele mostrou desempenho consistente, com participações em oito jogos consecutivos, atuando os 90 minutos em todos eles — algo que não ocorria há algum tempo. De fato, apresentou um leve edema no músculo adutor após a partida contra o Vasco — explicou o médico Rodrigo Zogaib.

Na ocasião, o Santos foi goleado por 6 a 0 no Morumbis, resultado que culminou na demissão do técnico Cléber Xavier. Vojvoda foi contratado no fim do mês passado para assumir o comando.

— Como é padrão, entramos em contato com a CBF para informar sobre essa pequena questão clínica, mas já sabíamos que ele ficaria apenas alguns dias em tratamento e estaria apto para o jogo contra o Fluminense. Foi exatamente o que aconteceu, com ele atuando os 90 minutos. Neymar está em ótima forma, ainda em evolução e deve seguir crescendo fisicamente. Estamos muito satisfeitos com sua condição — acrescentou Zogaib.

Apesar da sequência positiva, Neymar ficou de fora da segunda lista do técnico Carlo Ancelotti para o encerramento das Eliminatórias da Copa do Mundo com a Seleção Brasileira.

Desfalques:

Além de Rollheiser, que está suspenso, o Santos não poderá contar com Willian Arão, que se recupera de uma lesão no músculo sóleo. Segundo o médico Rodrigo Zogaib, o volante deve estar disponível em breve. Ele já desfalcou a equipe nos últimos sete jogos.

Gabriel Bontempo, por sua vez, apresentou uma lesão no músculo adutor da coxa direita. Apesar de não haver ruptura, o jogador tem um edema considerado “um pouco maior”. Ele está em tratamento há nove dias e deve precisar de mais até 11 dias de recuperação, ficando de fora também do clássico contra o São Paulo, marcado para o dia 21 de setembro, na Vila Belmiro.