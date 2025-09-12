Santos firma parceria para modernização do CT Rei Pelé e sala de imprensa

O Santos firmou uma parceria inédita para modernizar o CT Rei Pelé e reformar os alojamentos dos atletas profissionais, além da sala de imprensa da Vila Belmiro.

continua após a publicidade

O projeto será realizado em conjunto com a WePlan Group, empresa de assessoria de atletas especializada em gestão financeira, blindagem patrimonial e curadoria de investimentos exclusivos.

O presidente Marcelo Teixeira comentou sobre os investimentos realizados:

— É um investimento no patrimônio. Estamos avançando com parcerias importantes, junto com a NR Sports e empresas como a WePlan, que entenderam as exigências e necessidades deste momento e estão se esforçando para transformar o Recanto dos Alvinegros em um ambiente totalmente diferente, amplo e mais adequado para nossas concentrações e para todos os trabalhos que acontecem no CT Rei Pelé — afirmou Teixeira.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Peixe agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Santos

Pai de Neymar ajuda em mais um processo de reformulação do clube com modernização do CT Rei Pelé. (Foto: Divulgação/ Santos FC)

Parceiros:

Com entrega prevista para o final de setembro, a reforma é estrutural e estratégica. O clube afirmou em nota que 'ambientes mais modernos garantem descanso e recuperação física ideal, impactando diretamente na performance dentro de campo'. E ainda que 'uma sala de imprensa renovada melhora a cobertura jornalística e fortalece a imagem do clube'.

O projeto conta com o apoio de: Leonice Alves, TMN Mudanças, RR Obras, Sul Brasil, BR Válvulas, Prime Tintas, EJC Finger e Kings Sneakers.

Reformas recentes:

Desde a chegada de Neymar Jr. ao Santos, em 31 de janeiro, o clube tem passado por reformas constantes, lideradas pela empresa da família do jogador, a NRSports. A principal delas foi o vestiário da Vila Belmiro, que recebeu nova iluminação, piso, armários, equipamentos e decoração. O CT da base e o do time feminino também foram completamente reestruturados.

continua após a publicidade

Mais recentemente, a Vila Belmiro passou por pintura nas cadeiras e recebeu dois novos camarotes para convidados e patrocinadores em uma das arquibancadas.

O estádio também realizou a troca dos vidros que delimitam o gramado, e o túnel do vestiário, que antes ligava o local ao campo por uma escada, agora tem saída em piso plano, alterando a logística de acesso à arquibancada Cosme e Damião.