Santos deve ter estreia de reforço contra o Atlético-MG

O novo zagueiro do Santos, Adonis Frías, foi regularizado no BID da CBF nesta sexta-feira (12) e está à disposição para estrear pelo Peixe.

O defensor foi anunciado na semana passada, junto com o também zagueiro Alexis Duarte, o atacante Lautaro Díaz e o meia Victor Hugo. Alexis, porém, ainda não teve a coletiva de apresentação oficial nem foi registrado, já que estava servindo à seleção paraguaia na última Data Fifa.

continua após a publicidade

Apresentado na última quarta-feira (10), Adonis revelou que o técnico Juan Pablo Vojvoda realizou diversos testes no time, incluindo um sistema com três zagueiros. O argentino já conhece o treinador desde 2018, quando ambos trabalharam juntos no Defensa y Justicia.

➡️ Tudo sobre o Peixe agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Santos

Frías correu contra o tempo para acertar sua transferência do León, do México, antes do fechamento da janela de transferências.

— Estamos em um momento em que o resultado manda e precisamos dele. Vamos tratar de ganhar cada partida, pois cada ponto é importante. Vou tentar contagiar o grupo com uma energia nova. Temos um elenco forte, com grandes jogadores, e queremos colocar o Santos em outra posição — declarou o defensor, que vestirá a camisa 98.

continua após a publicidade

O zagueiro também destacou que disputar o Campeonato Brasileiro é um sonho e uma oportunidade de se testar profissionalmente, já que considera a competição uma das mais fortes do mundo, superior às ligas argentina e mexicana, onde já atuou por León, Los Andes e Defensa y Justicia.

➡️Adonis Frías é apresentado no Santos: ‘O desafio mais importante da carreira’

Adonis Frías no vestiário do Santos na Vila Belmiro. (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

O que vem pela frente:

O Santos enfrenta o Atlético-MG neste domingo (14), às 16h (de Brasília), na Arena MRV, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O Galo chega pressionado após a eliminação para o Cruzeiro nas quartas de final da Copa do Brasil. O Peixe, por sua vez, teve a semana livre para treinamentos e busca se afastar da zona de rebaixamento.

continua após a publicidade

A partida marcará a primeira atuação do técnico Juan Pablo Vojvoda fora de casa pelo Santos. O argentino, porém, não poderá contar com Rollheiser, que cumpre suspensão.