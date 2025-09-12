menu hamburguer
Santos

Santos deve ter estreia de reforço contra o Atlético-MG

Adonis Frías assinou com o Santos até o fim de 2028

Adonis Frías foi apresentado na última quarta-feira (10) ao lado do ex-goleiro Lalá. (Foto: Jota Erre/AGIF)
Adonis Frías foi apresentado na última quarta-feira (10) ao lado do ex-goleiro Lalá. (Foto: Jota Erre/AGIF)
Captura-de-tela-2025-03-14-155259-aspect-ratio-1024-1024
Juliana Yamaoka
São Paulo (SP)
Dia 12/09/2025
16:18
  Matéria
  • Mais Notícias

O novo zagueiro do Santos, Adonis Frías, foi regularizado no BID da CBF nesta sexta-feira (12) e está à disposição para estrear pelo Peixe.

O defensor foi anunciado na semana passada, junto com o também zagueiro Alexis Duarte, o atacante Lautaro Díaz e o meia Victor Hugo. Alexis, porém, ainda não teve a coletiva de apresentação oficial nem foi registrado, já que estava servindo à seleção paraguaia na última Data Fifa.

Apresentado na última quarta-feira (10), Adonis revelou que o técnico Juan Pablo Vojvoda realizou diversos testes no time, incluindo um sistema com três zagueiros. O argentino já conhece o treinador desde 2018, quando ambos trabalharam juntos no Defensa y Justicia.

Frías correu contra o tempo para acertar sua transferência do León, do México, antes do fechamento da janela de transferências.

— Estamos em um momento em que o resultado manda e precisamos dele. Vamos tratar de ganhar cada partida, pois cada ponto é importante. Vou tentar contagiar o grupo com uma energia nova. Temos um elenco forte, com grandes jogadores, e queremos colocar o Santos em outra posição — declarou o defensor, que vestirá a camisa 98.

O zagueiro também destacou que disputar o Campeonato Brasileiro é um sonho e uma oportunidade de se testar profissionalmente, já que considera a competição uma das mais fortes do mundo, superior às ligas argentina e mexicana, onde já atuou por León, Los Andes e Defensa y Justicia.

➡️Adonis Frías é apresentado no Santos: ‘O desafio mais importante da carreira’

Adonis Frías no vestiário do Santos na Vila Belmiro. (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)
Adonis Frías no vestiário do Santos na Vila Belmiro. (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

O que vem pela frente:

O Santos enfrenta o Atlético-MG neste domingo (14), às 16h (de Brasília), na Arena MRV, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O Galo chega pressionado após a eliminação para o Cruzeiro nas quartas de final da Copa do Brasil. O Peixe, por sua vez, teve a semana livre para treinamentos e busca se afastar da zona de rebaixamento.

A partida marcará a primeira atuação do técnico Juan Pablo Vojvoda fora de casa pelo Santos. O argentino, porém, não poderá contar com Rollheiser, que cumpre suspensão.

