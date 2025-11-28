menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFora de Campo

Torcedores do Vasco vão à loucura com gol de Rayan: 'Pai do Internacional'

Atacante vive ótima fase no ataque cruzmaltino

Breno-Carvalho-Cardao-Prata-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Breno Prata
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 28/11/2025
20:09
Rayan comemora gol contra o Internacional (Foto: André Fabiano/Gazeta Press)
imagem cameraRayan comemora gol contra o Internacional (Foto: André Fabiano/Gazeta Press)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Vivendo seu melhor momento no ataque do Vasco, o jovem Rayan ampliou o placar contra o Internacional, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro, nesta sexta-feira (28). Com o feito, a jovem promessa do futebol brasileiro chegou ao 13º gol na competição e enlouqueceu os torcedores nas redes sociais.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Quando o cronômetro marcava oito minutos da primeira etapa, o lateral Paulo Henrique arrancou pela direita, acionou Rayan, que recebeu com liberdade na entrada da área, e acertou um bonito chute no canto do goleiro Rochet. Desde que estreou entre os profissionais, o jovem anotou seu terceiro gol contra o Internacional.

Após o bonito gol de Rayan, os torcedores foram à loucura nas redes sociais. Na visão dos internautas, o jovem atacante deve ser considerado "pai" do Internacional. Confira abaixo.

continua após a publicidade

Contando com o apoio de sua torcida, o Vasco abriu o placar logo cedo com o colombiano Andrés Gómez e ampliou o placar com Rayan, antes dos 10 minutos da primeira etapa. Com o resultado parcial, a equipe vai assumindo a 10ª colocação, com 45 pontos somados, e vai complicando a vida do Internacional, que segue lutando contra o rebaixamento.

Jogadores do Vasco comemoram gol contra o Internacional (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)<br>
Jogadores do Vasco comemoram gol contra o Internacional (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)<br>
Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias