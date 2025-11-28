Torcedores do Vasco vão à loucura com gol de Rayan: 'Pai do Internacional'
Atacante vive ótima fase no ataque cruzmaltino
- Matéria
- Mais Notícias
Vivendo seu melhor momento no ataque do Vasco, o jovem Rayan ampliou o placar contra o Internacional, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro, nesta sexta-feira (28). Com o feito, a jovem promessa do futebol brasileiro chegou ao 13º gol na competição e enlouqueceu os torcedores nas redes sociais.
Torcedores debocham de Ramón Diaz em Vasco x Internacional: ‘Aplaudir’
Fora de Campo
Com surpresa no meio-campo, Vasco está definido para enfrentar o Inter; veja escalação
Vasco
Vasco e Arquiba fecham parceria para transformar experiência dos torcedores no app
Vasco
➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas
Quando o cronômetro marcava oito minutos da primeira etapa, o lateral Paulo Henrique arrancou pela direita, acionou Rayan, que recebeu com liberdade na entrada da área, e acertou um bonito chute no canto do goleiro Rochet. Desde que estreou entre os profissionais, o jovem anotou seu terceiro gol contra o Internacional.
Após o bonito gol de Rayan, os torcedores foram à loucura nas redes sociais. Na visão dos internautas, o jovem atacante deve ser considerado "pai" do Internacional. Confira abaixo.
Contando com o apoio de sua torcida, o Vasco abriu o placar logo cedo com o colombiano Andrés Gómez e ampliou o placar com Rayan, antes dos 10 minutos da primeira etapa. Com o resultado parcial, a equipe vai assumindo a 10ª colocação, com 45 pontos somados, e vai complicando a vida do Internacional, que segue lutando contra o rebaixamento.
- Matéria
- Mais Notícias