Delegação do Galo vai fazer vistoria em gramado da Arena MRV (Foto: Pedro Click / Atlético-MG)







Escrito por Lance! • Publicada em 02/09/2024 - 14:49 • Belo Horizonte (MG)

Sem utilizar a Arena MRV a três semanas, quando enfrentou o San Lorenzo pela decisão das oitavas da Libertadores, o Atlético Mineiro busca retornar para casa na partida contra o São Paulo, na próxima quinta-feira (12). Assim, foi agendada uma visita da comissão e jogadores para checagem das condições do gramado. A informação foi compartilhada pelo ge.

Na última partida com o Atlético-MG como mandante na Arena foi dia 20 de agosto, e desde então o clube mineiro não atuou mais no local. O motivo foram as reclamações feitas sobre o estado do gramado, inclusive por jogadores do Galo. Dessa forma, iniciou-se o processo de revitalização.

A visita acontecerá nesta quinta-feira (5), no dia anterior de limite para o Galo alterar o local escolhido para a partida válida pelo jogo de volta da Copa do Brasil. No primeiro jogo, o clube mineiro garantiu a vantagem de 1 a 0, em cima do São Paulo.

Manutenção do gramado da Arena MRV já foi iniciada (Foto: Pedro Click / Atlético-MG)

No início da semana passada, a manutenção se iniciou e o houve o replantio de algumas partes da grama. Na sexta-feira (30), foi anunciado a conclusão do processo de compactação e de nivelamento do campo, e em seguida, funcionários começaram a adubação do solo.

Caso o gramado da Arena MRV não seja dado como apto, o confronto será realizado no Mineirão. Assim como foi o jogo contra o Fluminense, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro.