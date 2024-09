(Foto: Rubens Chiri/São Paulo)







Escrito por Rafaela Cardoso • Publicada em 02/09/2024 - 13:25 • São Paulo (SP)

O técnico Luis Zubeldía, do São Paulo, foi julgado na manhã desta segunda-feira (2) pelo Superior Tribunal da Justiça Desportiva (STJD) pela expulsão no duelo contra o Athletico, quando o Tricolor venceu por 2 a 1, pela 14ª rodada do Brasileirão. O argentino não pegou nenhum gancho de suspensão e teve sua denúncia arquivada.

Naquela partida do início de julho, Zubeldía tomou dois cartões amarelos por invadir o campo. Além dele, o STJD também julgou o auxiliar Maxi Cuberas, expulso por reclamação. O gancho poderia chegar a seis jogos de suspensão, mas por um erro na denúncia, o caso foi encerrado.

- A expulsão de Luis Francisco Zubeldía, do São Paulo, foi em decorrência do segundo cartão amarelo, e não de cartão vermelho direto. Considerando que ele cumpriu suspensão automática e que as searas da punição técnica pelo árbitro e da sanção disciplinar pela Justiça Desportiva são distintas e autônomas, a Procuradoria concluiu que não houve a prática de nenhuma conduta tipificada no CBJD, razão pela houve o arquivamento - informou o STJD, ao Lance!.

Ambos foram enquadrados no artigo 258 do CBJD (Código Brasileiro de Justiça Desportiva), o de “assumir qualquer conduta contrária à disciplina ou à ética desportiva não tipificada pelas demais regras”.

As suspensões do técnico tricolor têm sido recorrentes desde sua chegada, no final de abril. Até aqui, Zubeldía tomou 14 cartões amarelos e dois vermelhos, e vive desfalcando os Tricolor em jogos importantes, como no duelo de ida das quartas de final da Copa do Brasil, contra o Atlético-MG, no Morumbis.

