Ex-Corinthians e Atlético-MG, Jô acerta com novo clube aos 37 anos

Escrito por Lance! • Publicada em 31/08/2024 - 11:07 • Redação do Lance!

O atacante Jô, com passagens por Corinthians e Atlético-MG, acertou a transferência para o 14º clube sa carreira: o Itabirito, recém-chegado à primeira divisão do Campeonato Mineiro. O clube não divulgou tempo de contrato com o jogador, mas garantiu que ele atuará no estadual de 2025. O nome do atleta já consta no Boletim Informativo Diário da CBF.

De acordo com o ge, Jô é esperado em Minas Gerais para ser apresentado e dar início aos treinamentos pelo clube, que é um caçula no futebol do estado. O Itabirito foi fundado em maio de 2022 e conquistou o título do Módulo II do estadual no ano passado.

Parte do convencimento teve responsabilidade do lateral Patric, ex-companheiro de time no Galo. Contratado até o final de 2026, o jogador vive fase final da carreira e seguirá como gestor de futebol do clube.

O atacante estava sem clube desde quando deixou o Amazonas em agosto, de forma amigável. A última partida oficial de Jô foi em julho, pela 16ª rodada da Série B. No total, com a camisa do Amazonas, foram seis gols e uma assistência em 26 jogos.