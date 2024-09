Renato Portaluppi, técnico do Grêmio, durante partida contra o Atlético-MG, na Arena do Grêmio pelo Campeonato Brasileiro A 2024. (Foto: Maxi Franzoi/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 01/09/2024 - 16:18 • Rio de Janeiro

Neste domingo (1), o Grêmio voltou à Arena do Grêmio depois de mais de quatro meses afastado do seu estádio. Porém, a volta para casa não foi como os torcedores esperaram. O Tricolor chegou a abrir dois gols de vantagem sobre o Atlético-MG, mas tomou a virada no último minuto.

Após a partida, o técnico Renato Portaluppi falou sobre a derrota frustrante e citou 'erros infantis' que resultaram na virada do Galo. Apesar da decepção, o treinador se eximiu de culpa no resultado, e garante que não errou nas substituições.

– Qualquer outro treinador no meu lugar, no primeiro tempo, quando o Grêmio fez o gol, já teria tirado um atacante e colocado um zagueiro. Eu espero até uns 10, 15 minutos no segundo tempo. Por quê? Porque o meu time estava bem, não estava dando chances ao adversário. É bem simples. Agora, qual foi o erro do treinador? Qual foi o erro do treinador? Quando eu erro, assumo. Então, a coisa foi bem estudada, fiz tudo certinho. Se nós tivéssemos ganhado o jogo, o discurso já seria diferente. É o que eu falo: desde o primeiro tempo, quando o jogo estava 0 a 0, nós já cometemos um erro infantil.

Renato citou a expulsão de Gustavo Martins como algo que influenciou no resultado da partida e definiu como 'erros imperdoáveis'.

– Infelizmente as decisões são dos jogadores, naquele momento não foi a melhor e perdemos um homem. Mesmo assim reagimos, estávamos bem, fizemos dois gols, aí infelizmente mais erros, imperdoáveis, quando um ou outro comete um erro, o clube paga, a comissão, o grupo, o torcedor paga

Franco Cristaldo, jogador do Grêmio, durante partida contra o Atlético-MG, na Arena do Grêmio, pelo Campeonato Brasileiro A 2024. (Foto: Maxi Franzoi/AGIF)

Agora, o Grêmio estacionou no 14ª lugar, com 27 pontos, e ainda pode perder uma posição até o fim da rodada. Por conta da pausa da data Fifa, o time volta a campo apenas no dia 15, contra o Bragantino, fora de casa.

✅ FICHA TÉCNICA

GRÊMIO 2x3 ATLÉTICO-MG

BRASILEIRÃO - 25ª RODADA

🗓️ Data e horário: domingo, 1 de setembro de 2024, às 11h (de Brasília)

📍 Local: Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS)

🟨 Árbitro: Raphael Claus (FIFA/SP)

🚩 Assistentes: Fabrini Bevilaqua Costa (FIFA/SP) e Luiz Alberto Andrini Nogueira (SP)

🖥️ VAR: Rodrigo D'Alonso Ferreira (SC)

⚽ Gols: Martin Braithwaite (aos 32'/1ºT) e Franco Cristaldo (aos 41'/1ºT) para o Grêmio; Gustavo Scarpa (aos 26'/2ºT), Brahian Palacios (aos 50'/2ºT) e Eduardo Vargas (aos 51'/2ºT) para o Grêmio

🟥 Cartão Vermelho: Gustavo Martins (aos 20'/1ºT) para o Grêmio

⚽ ESCALAÇÕES

GRÊMIO (Técnico: Renato Gaúcho)

Marchesín; João Pedro, Gustavo Martins, Walter Kannemann e Reinaldo; Villasanti, Dodi e Monsalve; Soteldo, Cristaldo e Braithwaite

ATLÉTICO-MG (Técnico: Gabriel Milito)

Everson; Saravia, Battaglia, Junior Alonso e Guilherme Arana; Otávio, Alan Franco e Fausto Vera; Gustavo Scarpa, Bernard e Deyverson.