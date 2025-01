Com os resutados dos jogos desta quarta-feira (8), os 16 integrantes da Copa do Nordeste 2025 já estão definidos. CSA (AL), Ferroviário (CE), Juazeirense (BA) e Moto Club (MA) garantiram as quatro vagas da fase preliminar e se juntam a Altos (PI), América-RN, Bahia, Ceará, Confiança (SE), CRB (AL), Fortaleza, Náutico (PE), Sampaio Corrêa (MA), Sousa (PB), Sport (PE) e Vitória (BA).

O sorteio dos grupos será na próxima terça-feira (14), às 19h (de Brasília), no Hotel Grand Hyatt, no Rio de Janeiro. O sistema de disputa a partir da fase de grupos será diferente este ano. Desta vez, os times se enfrentarão dentro das próprias chaves.

Entre os participantes, sete equipes já conquistaram a chamada "Lampions League": América-RN, Bahia, Ceará, Fortaleza, Sampaio Corrêa, Sport e Vitória.

Jogadores do Fortaleza comemoram titulo de campeão em 2024. Foto: Itawi Albuquerque/AGIF

Regulamento da Copa do Nordeste 2025

Fase de Grupos:

As 16 equipes são divididas em dois grupos de oito, com cada time enfrentando os clubes do próprio grupo. Os quatro melhores de cada chave avançam para as quartas de final.

Quartas de Final e semifinais:

Ambas as etapas serão disputadas em jogo único, com vantagem de mando para o time de melhor campanha.

1º colocado do Grupo A x 4º colocado do Grupo B

2º colocado do Grupo A x 3º colocado do Grupo B

3º colocado do Grupo A x 2º colocado do Grupo B

4º colocado do Grupo A x 1º colocado do Grupo B

Final:

A grande decisão será disputada em jogos de ida e volta, garantindo muita emoção para os torcedores.

Histórico

A Copa do Nordeste teve sua primeira edição há trinta anos, mas acontece anualmente desde 2013. Bahia e Vitória são os maiores campeões da história da competição, com quatro títulos para cada time. Na edição da última temporada, o Fortaleza superou o CRB nos pênaltis e conquistou o terceiro troféu do torneio regional da sua história.

Fase preliminar da Copa do Nordeste

Primeira fase

16h - CSA 1 x 0 Barcelona de Ilhéus - Rei Pelé (Maceió, AL)

16h - Juazeirense 3 x 3 Fluminense-PI (5 a 4 nos pênaltis) - Adauto Moraes (Juazeiro, BA)

16h - Santa Cruz 1 x 2 Treze - Arruda (Recife, PE)

16h - Sergipe 0 x 2 ASA - Batistão (Aracaju, SE)

19h30 - ABC 0 x 0 Maracanã-CE (4 a 5 nos pênaltis) - Frasqueirão (Natal, RN)

19h30 - Botafogo-PB 1 x 0 Maranhão - Almeidão (João Pessoa, PB)

19h30 - Ferroviário 0 x 0 Santa Cruz-RN - (7 a 6 nos pênaltis) - Presidente Vargas (Fortaleza, CE)

19h30 - Retrô 1 x 1 Moto CLub (5 a 6 nos pênaltis) - Arena de Pernambuco (São Lourenço da Mata, PE)

Segunda fase

16h - Ferroviário 2 x 0 Treze - Presidente Vargas (Fortaleza, CE)

16h - Juazeirense 0 x 0 ASA (4 a 3 nos pênaltis) - Adauto Moraes (Juazeiro, BA)

20h - Botafogo-PB 0 x 1 Moto Club - Almeidão (João Pessoa, PB)

20h - CSA 1 x 0 Maracanã-CE - Rei Pelé (Maceió, AL)