Torcida do São Paulo cola protestos nos arredores do Morumbis antes de clássico

A torcida do São Paulo seguiu com os protestos na porta do Morumbis. No último jogo no estádio, na semana passada contra o Ceará, as organizadas do clube organizaram manifestações contra membros da diretoria, como Julio Casares e Carlos Belmonte. Neste domingo (5), placas com pedidos de "Fora Belmonte" e "Fora Casares" foram coladas nos arredores do estádio.

Além disso, caricaturas com os rostos dos dirigentes também apareceram nos cartazes, com caracterizações de palhaços. Por parte da torcida, antes do jogo, não existiram protestos ou provocações em grande escala. Alguns torcedores, de forma avulsa, chegaram a se manifestar de forma isolada ao passarem na frente do portão principal.

A chegada dos ônibus das equipes aconteceu perto das 14h30 (de Brasília). O ônibus do Palmeiras foi acompanhado de gritos de "Sem Mundial", enquanto o do São Paulo chegou com uma festa tímida por parte da torcida.

Protestos foram colados na porta do Morumbis (Foto: Izabella Giannooa/ Lance!)

São Paulo e Palmeiras se encontram pela primeira vez no ano no estádio

Este será o primeiro encontro de São Paulo e Palmeiras no Morumbis neste ano. O São Paulo chegou a ficar quatro jogos sem vencer, incluindo os duelos que resultaram na eliminação na Copa Libertadores, e encerrou o jejum contra o Fortaleza, com vitória por 2 a 0 na última rodada. Na tabela, ocupa a sétima colocação.

O Palmeiras, por sua vez, é vice-líder, com dois jogos a menos que o rival, e vem de uma vitória por 3 a 0 contra o Vasco.

A expectativa, segundo a parcial divulgada até o momento, é de um público com pouco mais de 31 mil torcedores presentes.