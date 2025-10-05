Palmeiras x São Paulo: Verdão busca manter jejum de gols do rival no clássico

O Palmeiras enfrenta o São Paulo neste domingo (4), às 16h (de Brasília), no Morumbis, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. A equipe de Abel Ferreira chega embalada e confiante, sustentada por um retrospecto recente favorável diante do rival.

Nos últimos dez jogos, por todas as competições, o Verdão tem sete vitórias, dois empates e uma derrota, para o Bahia, no último final de semana, fora de casa. Além disso, o time alviverde não sofre gols do Tricolor há mais de um ano.

Em 2025, as equipes já se enfrentaram três vezes: o Palmeiras venceu duas por 1 a 0 e empatou a terceira sem gols. O último gol sofrido diante do São Paulo ocorreu em 18 de agosto de 2024, quando venceu o rival por 2 a 1. Desde então, a defesa de Abel Ferreira têm mantido um desempenho sólido.

Nos últimos oito encontros, o Palmeiras levou apenas dois gols do adversário. Ampliando o recorte para dez partidas, foram cinco gols sofridos — número que reforça a consistência defensiva da equipe. Nesse período, houve também vitórias expressivas, como o 5 a 0 de 2023 e a classificação sobre o São Paulo na semifinal do Paulistão deste ano.

Com 19 gols sofridos em 24 rodadas, o Palmeiras possui a segunda melhor defesa do Brasileirão, com média de apenas 0,79 gol por jogo, e aposta nessa estabilidade para manter a boa fase nos clássicos.

Com 52 pontos, o Palmeiras busca a vitória para tentar tirar a desvantagem do Flamengo, líder do Brasileirão, com 55 pontos.