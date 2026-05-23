Dorival dá primeiro passo para mudar cenário do São Paulo no Brasileirão

Dorival Júnior fará neste sábado (23) seu segundo jogo no comando do São Paulo, mas a primeira partida pelo Campeonato Brasileiro desde o retorno ao clube. O treinador encara o Botafogo, no Morumbis, pela 17ª rodada da competição.

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O duelo acontece em um momento delicado para o Tricolor. A equipe não vence há sete partidas e também convive com instabilidade no Brasileirão. Nas primeiras rodadas, o São Paulo chegou a dividir a liderança e brigava diretamente com rivais como o Palmeiras pelas primeiras posições. Agora, soma três rodadas sem vitória, incluindo duas derrotas consecutivas nas últimas, contra Corinthians e Fluminense.

O último triunfo no campeonato aconteceu no dia 25 de abril, contra o Mirassol, há quase um mês. Mesmo em meio à sequência negativa, o São Paulo ainda ocupa a quarta colocação, com 24 pontos.

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O cenário, porém, começa a ameaçar a permanência no G4. Logo atrás aparecem o Athletico-PR, com a mesma pontuação, e o Bragantino, um ponto abaixo. Dependendo da combinação de resultados da rodada, o Tricolor pode deixar pela primeira vez na temporada fora desta zona.

Dorival retorna justamente com a missão de mudar este panorama. Internamente, o elenco admite que a falta de confiança pesa no momento da equipe, tema que voltou a aparecer recentemente em entrevistas, como a de Artur após o empate contra o Millonarios.

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- A gente fica bastante incomodado, triste pelo momento, mas não conhecemos outro caminho além do trabalho. O Dorival fala muito isso também: dedicação no dia a dia. Independentemente de tudo, precisamos manter a cabeça boa, seguir em frente e pensar sempre no próximo jogo, que para nós virou uma grande final - disse.

Diante do Botafogo, o São Paulo tenta transformar a partida em um ponto de virada na temporada. Caso avance para oito jogos sem vencer, o clube alcançará uma de suas piores sequências dos últimos anos. Em 2021, o time também ficou sete partidas sem triunfos, marca que até então representava o pior momento recente da equipe.

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Artur reencontrará sua ex-equipe. (Foto: Marina Uezima/Brazil Photo Press/Folhapress)

Retrospecto equilibrado do São Paulo contra o Botafogo

Segundo números do Sofascore, o retrospecto entre São Paulo e Botafogo mostra um confronto historicamente equilibrado. Em 113 partidas disputadas, o Tricolor soma 44 vitórias, contra 41 da equipe carioca, além de 28 empates.



O aproveitamento também é parecido: 47% para o São Paulo e 45% para o Botafogo. No número de gols marcados, o clube paulista leva vantagem, com 181 gols anotados, média de 1,6 por jogo, enquanto o Botafogo marcou 160 vezes, com média de 1,4 por partida.