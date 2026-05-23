O zagueiro uruguaio Alan Saldivia vai voltar ao time titular do Vasco neste domingo (24), na partida contra o Red Bull Bragantino, em São Januário. Com Carlos Cuesta suspenso após a expulsão diante do Internacional, o defensor terá nova oportunidade ao lado de Robert Renan na defesa cruz-maltina.

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Enquanto o lado esquerdo da zaga parece definido, com Robert Renan vivendo temporada sólida e se firmando como titular, o setor direito segue sem estabilidade. Cuesta e Saldivia alternaram oportunidades ao longo do ano, mas nenhum conseguiu assumir a posição de forma definitiva. As duas expulsões de Cuesta nos últimos quatro jogos em que atuou prejudicaram sua sequência, enquanto Saldivia convive com críticas pelos gols contra marcados — já são três nesta temporada.

Carlos Cuesta e Alan Saldivia são as opções para o lado direito da zaga do Vasco (Foto: Thiago Ribeiro/Agif/Gazeta Press)

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A partida diante do Bragantino surge como mais uma oportunidade para o uruguaio recuperar espaço e dar respostas à comissão técnica. Internamente, o Vasco entende que o sistema defensivo ainda precisa de ajustes, principalmente pelo lado direito da zaga, considerado um dos pontos frágeis da equipe em 2026.

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As oscilações dos defensores ligaram o alerta da diretoria para a próxima janela de transferências. A tendência é que o clube busque um zagueiro com status de titular no meio do ano. O perfil procurado é de um jogador com maior porte físico e força no jogo aéreo, características consideradas prioritárias para reforçar o elenco.

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