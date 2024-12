Reencontro entre menino Gui e Gabriel Pec tem abraço emocionado e dancinha; assista

Torcedor mirim do Vasco, o menino Gui teve o "reencontro que tanto esperou" com o ex-jogador cruz-maltino Gabriel Pec, que foi compartilhado por ambos nas redes sociais nesta sexta-feira (27). O pequeno vascaíno não via o atleta, que tem como ídolo, desde a sua transferência para o LA Galaxy, dos Estados Unidos. Atualmente, o atacante passa férias no Rio de Janeiro.

continua após a publicidade

Ao se deparar com Pec, Gui logo correu para dar um abraço e declarou que estava com saudades, sentimento correspondido pelo atleta. Depois, o menino conversou com o atacante e seus amigos sobre as dancinhas com as quais faz sucesso na internet. Assista ao vídeo abaixo.

➡️ Trio do Vasco antecipa retorno e pode integrar grupo do Carioca

O perfil oficial de Gui no Instagram ainda postou uma foto do reencontro, acompanhada de uma declaração para o jogador.

- Nosso sextou está diferente… Que felicidade poder passar um dia inteirinho ao seu lado, que saudade que eu estava - escreveu a página.

Amizade entre menino Gui e Gabriel Pec

O encontro com Gabriel Pec ajudou a tornar o pequeno Guilherme Gandra Moura conhecido. Em junho do ano passado, o garoto, que sofre de uma doença genética chamada epidermiólise bolhosa, recebeu a visita do jogador no hospital onde estava internado na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro. Gui ficou muito feliz ao receber um abraço do ídolo, que chamou de "Tio Pec". O momento foi registrado pelos pais e viralizou nas redes sociais, deixando muitos internautas emocionados.

continua após a publicidade

Posteriormente, Gui e Pec se encontraram em outras várias oportunidades. O jogador ainda dedicou gols marcados com a camisa do Vasco ao pequeno torcedor, cuja idolatria só aumentou.

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Ano especial para ambos

2024 termina como um ano muito especial para menino Gui e Gabriel Pec. O pequeno vascaíno foi reconhecido pela Fifa como "torcedor do ano", em prêmio entregue no último dia 17 de dezembro. Já o atleta, foi campeão da MLS com o LA Galaxy. Protagonista da conquista, o ex-Vasco marcou 19 gols e deu 15 assistências em 38 jogos da liga americana. O desempenho despertou até atenção de clubes europeus.

continua após a publicidade