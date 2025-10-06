Data Fifa terá jogos atrasados do Brasileirão; saiba quais e datas
Serão dois confrontos na quarta-feira, e um jogo no próximo sábado
A Data Fifa que se iniciou nesta segunda-feira (6) permitirá um intervalo de até dez dias sem jogos para a maioria dos clubes da Série A, mas não para todos. Atlético-MG, Fluminense, Juventude, Mirassol, Palmeiras e Sport tiveram partidas que haviam sido adiadas remarcadas para os próximos dias.
Dois jogos serão realizados nesta quarta-feira (8). A partir das 19h (de Brasília) o Atlético-MG recebe o Sport na Arena MRV, em Belo Horizonte, em jogo adiado pela 14ª rodada do Brasileirão. A partida deveria ter sido disputada em julho, mas foi transferida porque a equipe mineira precisou disputar os playoffs da Copa Sul-Americana diante do Atlético Bucaramanga, da Colômbia.
A outra partida da noite será entre Mirassol e Fluminense, que jogam no interior paulista a partir das 21h (de Brasília). O confronto, válido pela 13ª rodada, também estava marcado originalmente para julho, mas foi transferido por causa da participação do tricolor carioca no Mundial de Clubes da Fifa.
Palmeiras terá desfalques em jogo na Data Fifa
A Copa do Mundo de Clubes também foi a razão do adiamento de Palmeiras x Juventude, jogo da 12ª rodada e que foi remarcado para às 19h do próximo sábado (11), no Allianz Parque.
O confronto pode fazer o time paulista, atual líder do Brasileirão, abrir três pontos de vantagem sobre o Flamengo, vice-líder. Atualmente, o rubro-negro tem um jogo a mais.
Mas a equipe de Abel Ferreira estará bastante desfalcada, em parte por lesões e suspensões, e em parte pela própria Data Fifa. Ao todo, o Palmeiras cedeu cinco jogadores a seleções nacionais: Ramón Sosa e Gustavo Gómez estão com o Paraguai; Flaco López e Aníbal Moreno foram chamados para os jogos da Argentina, e Facundo Torres foi convocado pelo Uruguai.
Além deles, Vitor Roque e Emiliano Martínez estão suspensos, enquanto Lucas Evangelista, Khellven e Paulinho estão entregues aos médicos do clube.
