Fluminense supera problemas e consegue fazer diferente com Zubeldía

O Fluminense deu mais sinais de evolução na noite do último sábado (4) ao bater o Atlético-MG pelo placar de 3 a 0 no terceiro jogo sob o comando do técnico Luis Zubeldía. Com o resultado, a equipe, que não se abalou após a eliminação na Sul-Americana, se permite sonhar no Brasileirão superando rápido o antigo trabalho.

continua após a publicidade

➡️ Zubeldía explica: Ganso e Acosta podem jogar juntos no Fluminense?

São sete pontos somados com duas vitórias, contra Botafogo e Galo, e um empate, fora de casa, com o Sport. Com isso, a equipe arrancou e colou no G-6 do Campeonato Brasileiro somando 38 pontos e tendo dois jogos a menos — a ser disputados com Ceará e Mirassol.

As escolhas de Zubeldía pesam no crescimento do Fluminense mesmo na transição após o trabalho de Renato Gaúcho. Principalmente no trio com Kevin Serna, que despontou e foi convocado para a seleção da Colômbia, Canobbio, fundamental na transição, e Lucho Acosta assumindo o papel de "maestro" do time.

continua após a publicidade

Luis Zubeldía é o técnico do Fluminense (Foto: Lucas Merçon/Fluminense)

Fluminense consegue mudar

Um dos destaques no recorte dos três últimos jogos é a forma como o Fluminense varia suas ações. As linhas descem rápido, a equipe fica mais compacta em relação a outros momentos da temporada e, quando precisa sair, se organiza para o ataque.

Já na relação com o que vem da arquibancada, o principal: o trabalho de Zubeldía inicia bem e não deixa qualquer chance de crise se instalar nas Laranjeiras. A confiança com a torcida não foi quebrada — e os 18 mil torcedores no Maracanã, apesar do público baixo, não refletem isso.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Fluminense

Firme e forte na luta por uma vaga na próxima Libertadores, o Fluminense não irá descansar na Data Fifa. O Tricolor volta a campo para um dos jogos atrasados na quinta-feira (8), com o Mirassol, às 21h (de Brasília), fora de casa.