Hulk se manifesta e pede desculpas à torcida do Atlético-MG

Após a derrota por 3 a 0 para o Fluminense no Maracanã, o atacante Hulk usou as redes sociais para se desculpar com a torcida do Atlético-MG. Ele afirmou que a equipe se preparou, mas não conseguiu executar o que foi planejado. Reconheceu o sentimento de frustração e destacou que não faltará entrega e comprometimento. Hulk também reforçou que a responsabilidade pela mudança é dos próprios jogadores, e que é necessário refletir, evoluir como grupo e buscar o crescimento coletivo para melhorar o desempenho individual.

Na noite deste sábado, o Atlético foi atropelado pelo Fluminense no Maracanã. O tricolor carioca venceu por 3 a 0 e acendeu o alerta vermelho no galo. Após a partida, Hulk utilizou as redes sociais para se comunicar com a torcida.

continua após a publicidade

O atleta pediu desculpas e disse não ter palavras para descrever a sensação ruim após a partida. Disse também que se prepararam mas não conseguiram entregar nada dentro do jogo.

“Falta até palavras para descrever o sentimento de hoje. Mas o que posso dizer aos atleticanos é: desculpa pelo resultado. Nós jogadores não conseguimos entregar em campo tudo o que foi treinado e planejado para este jogo”.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Galo agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Atlético-MG

Além disso, Hulk escreveu que vontade e entrega dentro de campo não vão faltar. Afirma que os próprios jogadores são os que podem mudar a situação do time, e que é necessário refletir e entender como podem evoluir como grupo.

“Vontade, entrega, correr e honrar a camisa nunca vão faltar. Mas sabemos que precisamos melhorar, e muito! E quem pode mudar isso? Nós, jogadores. Agora é momento de refletir, entender onde podemos evoluir como grupo, porque quando o coletivo cresce, o individual aparece naturalmente. Fé em Deus, foco, entendimento e confiança sempre! Vamos juntos, porque o trabalho continua”.

continua após a publicidade

Hulk contra o Fluminense (Foto: Pedro Souza / Atlético)

Como foi Atlético x Fluminense?

Na partida deste sábado (4), o Atlético perdeu por 3 a 0 para o Fluminense no Maracanã. O time carioca se mostrou amplamente superior em termos de organização, intensidade e controle do jogo. Desde os primeiros minutos, o tricolor assumiu uma postura dominante, marcando alto, ocupando bem os espaços e dificultando a saída de bola do Galo.

O time mineiro mostrou dificuldade na construção das jogadas, com transições lentas e pouca criatividade no meio-campo. A defesa também se mostrou vulnerável diante da velocidade e intensidade do ataque tricolor. Em nenhum momento a equipe alvinegra conseguiu equilibrar a partida ou impor seu estilo de jogo.