Jornalista destaca partida de jogador do Vasco na Copa do Brasil: ‘Melhor partida pelo Cruz-Maltino’

Rivais ficaram no empate na primeira partida das quartas da Copa do Brasil

Kaio Pantaleão e Coutinho no duelo entre Vasco e Botafogo (Foto: Vítor Silva/Botafogo)
Breno Prata
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 28/08/2025
06:00
Jogando em São Januário, o Vasco buscou o empate contra o Botafogo e manteve o confronto em aberto pelas quartas de final da Copa do Brasil, nesta quarta-feira (27). A próxima partida acontece no próximo dia 11 de setembro, também às 21h30 (de Brasília), no Estádio Nilton Santos.

Autor do gol vascaíno no clássico, o meia Jair foi bastante elogiado pela atuação durante os 90 minutos. Após o confronto, o jornalista Fernando Campos, da CazéTV, enalteceu a atuação do camisa 8, ao lado do volante Barros, e destacou que esta foi a melhor partida dele com a camisa Cruz-Maltina. Confira.

Com o resultado, as equipes decidem a classificação para as semifinais da Copa do Brasil, daqui a duas semanas, no Nilton Santos. Um novo empate no tempo regulamentar, leva o confronto para os pênaltis. Quem avançar, pega o vencedor do confronto entre Fluminense x Bahia.

Neste final de semana, as equipes voltam a campo, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Glorioso recebe o Bragantino, neste sábado (30), às 18h30. Enquanto o Vasco viaja até Recife, onde enfrenta o Sport, no domingo (31), às 20h30.

Jair Vasco
Jair em campo pelo Vasco em São Januário (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

Confira as datas dos jogos de volta da Copa do Brasil

Quarta-feira (10/09)

Fluminense x Bahia - 19h, Maracanã
Corinthians x Athlético-PR - 21h30, Neo Química Arena

Quinta-feira (11/09)

Cruzeiro x Atlético-MG - 19h30, Mineirão
Botafogo x Vasco - 21h30, Nilton Santos

