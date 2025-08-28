Botafogo escancara dificuldade sem a bola e vai mal contra o Vasco

Não foi um grande jogo do Botafogo em São Januário, no empate por 1 a 1 na ida das quartas de final da Copa do Brasil, na última quarta-feira (27). Apesar de ter aberto o placar com Arthur Cabral no jogo aéreo, o sistema com dois altos no ataque fez a estrutura perder força.

continua após a publicidade

➡️ Davide Ancelotti admite dificuldades e pede evolução do Botafogo para jogo da volta

Após o empate do Cruz-Maltino com Jair, o Alvinegro viu a saída de bola ser prejudicada. Newton e Marlon Freitas pouco conseguiram dar progressão às jogadas, e, na frente, Chris Ramos e Cabral não conseguiram aproveitar o pivô.

A segunda bola, durante grande parte do jogo, ficou com o Vasco. Com os lados atacados, a recomposição do Botafogo - Artur e Montoro - também ficou em situação de risco. O Vasco pressionou e parou diversas vezes em John.

continua após a publicidade

Botafogo mudado

O cenário de alívio só foi acontecer com a primeira troca, com cerca de dez minutos do segundo tempo: Savarino por Chris Ramos. A entrada do camisa dez deu mais bola ao Botafogo, que conseguiu até o fim seguir o padrão de Davide Ancelotti. Ainda assim faltou capacidade ofensiva.

Paulo Henrique com a marcação de Alex Telles em Vasco e Botafogo (Foto: Vítor Silva/Botafogo)

Além dos pontos destacados, ficou também o cansaço aparente. Danilo, Arthur Cabral, Vitinho e Alex Telles - principalmente, por deixar o jogo após incômodo muscular - foram os mais prejudicados.

continua após a publicidade

A notícia ruim é que o tempo de recuperação será curto para o próximo compromisso. O Botafogo já volta a campo no sábado (30), no Nilton Santos, contra o Red Bull Bragantino, pela 22ª rodada do Brasileirão. A boa, visando o jogo de volta contra o Vasco, são as duas semanas de descanso com a pausa para a Data Fifa.

➡️Tudo sobre o Fogão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Botafogo