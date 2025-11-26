Saiba o que está em jogo para o Fortaleza contra o RB Bragantino

O Fortaleza encara o RB Bragantino nesta quarta-feira (26), às 19h (de Brasília), valendo pela 36ª rodada da Série A. O duelo é de grande importância para a equipe cearense na luta contra o rebaixamento.

O Tricolor, em 18º lugar, tem um jogo a menos em relação aos concorrentes diretos. Isso porque o Atlético-MG, adversário do embate adiado, enfrentou o Lanús-ARG na final da Copa Sul-Americana - os mineiros perderam nos pênaltis no último sábado (22).

O Vitória, primeiro time fora da zona de rebaixamento, superou o Sport na última rodada e foi a 39 pontos. O Fortaleza tem 34 e, em caso de derrota para o Bragantino, seguiria a cinco de distância. Tirar tal diferença seria uma missão extremamente complicada em apenas três jogos.

Um empate aumentaria a invencibilidade do Leão para sete partidas, mas ainda apresentaria um cenário complicado. Em caso de triunfo, a diferença para deixar o Z4 ficaria em dois pontos, o que poderia ser revertido em uma rodada.

Após o encontro em Bragança Paulista (SP), os três últimos duelos do Fortaleza nesta Série A serão contra Atlético-MG (casa), Corinthians (casa) e Botafogo (fora).

Mobilização da torcida para o duelo

Buscando apoiar o clube na briga contra o rebaixamento, a torcida do Fortaleza vem se mobilizando para marcar presença no jogo contra o RB Bragantino.

Após uma iniciativa dos torcedores, contando com o apoio do Tricolor e de empresas patrocinadoras, seis ônibus partiram da capital cearense rumo à cidade de Bragança Paulista (SP). O Leão contribuiu na logística da viagem e na intermediação junto aos patrocinadores do clube.