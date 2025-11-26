RB Bragantino e Fortaleza estão escalados para o jogo pelo Brasileirão
Equipes se enfrentam nesta quarta-feira (26)
RB Bragantino e Fortaleza estão escalados para o duelo desta quarta-feira (26), no Estádio Municipal Cícero de Souza Marques, às 19h (de Brasília), pelo Brasileirão. Os times possuem objetivos diferentes no torneio nacional.
O Bragantino de Vagner Mancini briga por vaga em um eventual G8, o que daria vaga ao clube na fase preliminar da Copa Libertadores. No último jogo, os paulistas visitaram o Flamengo e perderam por 3 a 0.
O clube de Bragança Paulista está escalado com o seguinte time: Cleiton; Andrés Hurtado, Alix Vinicius, Gustavo Marques e Juninho Capixaba; Gabriel, Gustavo Neves e Jhon Jhon; Lucas Barbosa, Eduardo Sasha e Pitta.
O Fortaleza vem de vitória por 3 a 2 sobre o Bahia, fora de casa, pela Série A. Os comandados de Martín Palermo buscam pontuar na luta contra o rebaixamento. A distância para o Vitória, primeiro time fora do Z4, é de cinco pontos.
Assim, o Tricolor está escalado com o seguinte 11 inicial: Brenno; Mancuso, Brítez, Ávila e Diogo Barbosa; Pierre, Lucas Sasha e Pochettino; Herrera, Bareiro e Breno Lopes.
✅ FICHA TÉCNICA
RB BRAGANTINO X FORTALEZA
36ª RODADA – CAMPEONATO BRASILEIRO
📆 Data e horário: quarta-feira, 26 de novembro, às 19h (de Brasília);
📍 Local: Estádio Municipal Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista (SP);
📺 Onde assistir: Premiere;
🟨 Árbitro: Bruno Arleu de Araujo (RJ);
🚩 Assistentes: Luiz Claudio Regazone (RJ) e Thiago Rosa de Oliveira Esposito (RJ);
🖥️ VAR: Rodrigo Nunes de Sa (RJ).
⚽ ESCALAÇÕES
RB BRAGANTINO: Cleiton; Andrés Hurtado, Alix Vinicius, Gustavo Marques e Juninho Capixaba; Gabriel, Gustavo Neves e Jhon Jhon; Lucas Barbosa, Eduardo Sasha e Pitta. Técnico: Vagner Mancini.
FORTALEZA: Brenno; Mancuso, Brítez, Ávila e Diogo Barbosa; Pierre, Lucas Sasha e Pochettino; Herrera, Bareiro e Breno Lopes. Técnico: Martín Palermo.
