Renato Kayzer marca o gol 300 do Brasileirão 2025

Além de abrir o placar e marcar um belo para colocar o Vitória na frente do Bragantino, Renato Kayzer também marcou o gol de número 300 da edição do Campeonato Brasileiro em 2025. Com o resultado parcial, o Rubro-Negro vai voltando a vencer após oito jogos e de quebra, ainda vai saindo da zona de rebaixamento.

O lance do gol aconteceu aos oito minutos da primeira etapa no Barradão, após o atacante aproveitar a sobra de uma cobrança de escanteio na grande área. Ele ficou com a bola e encheu o pé para marcar um golaço e um gol histórico na competição.

Além de abrir o marcador, o gol é muito importante para o Leão da Barra, que vive um momento delicado e está há oito jogos sem vencer em todas as competições que disputa. A equipe que agora comandada pelo técnico Fábio Carille não marcava há sete jogos e quebrou o jejum.

O último gol do Vitória foi contra o Bahia, em duelo válido pela nona rodada do Brasileirão, que foi disputado no dia 18 de maio, e portanto, quebrou um jejum de dois meses. Curiosamente, o próprio Renato Kayzer que havia marcado, no clássico diante do maior rival.

Renato Kayzer, do Vitória, marca o gol 300 da edição 2025 do Campeonato Brasileiro (Foto: Jhony Pinho/AGIF)

Troca de técnicos

A sequência ruim fez a equipe baiana trocar de técnicos, tendo demitido Thiago Carpini para contratar Fábio Carille, que chega a seu terceiro jogo na frente do Leão da Barra, neste domingo. Neste período, ainda foi eliminado da Copa Sul-Americana após ter perdido para a Universidad de Quito.

Por conta da sequência ruim de resultados, o Vitória entrou dentro da zona de rebaixamento. No entanto, a triunfo momentanêo contra o Bragantino por 1 a 0, vai fazendo a equipe sair da zona de rebaixamento.