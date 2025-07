São Paulo define a programação da semana

O São Paulo divulgou, neste domingo (20), a programação de treinos para esta semana. O técnico Hernán Crespo começa a preparação para o duelo diante do Juventude nesta segunda-feira pela manhã (21).

Serão três dias de atividade até o jogo em Caxias do Sul. E, depois da partida, o time retorna para São Paulo, visando o confronto diante do Fluminense, em casa.

Para as próximas rodadas, o elenco tricolor não poderá contar com o meia Oscar, que está lesionado e deve ficar de fora entre quatro a oito semanas. O jogador foi diagnosticado com uma fratura nos processos transversos de três vértebras lombares.

No último sábado (19), o São Paulo venceu o Corinthians por 2 a 0, no Morumbis, com gols de Luciano.

O lance da lesão de Oscar aconteceu aos 12 minutos da primeira etapa. Na ocasião, o camisa 8 disputou uma bola aérea na área adversária com José Martínez, que não chegou a subir e tocou, de forma acidental, no adversário.

O choque fez Oscar cair de mau jeito no chão e deixar o campo com fortes dores nas costas.

Luciano e Weldell em atuação pelo São Paulo no clássico diante do Corinthians, no Morumbis. (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

Confira a programação da semana:

Segunda-feira (21) - treino às 10h (de Brasília), no Super CT

Terça-feira (22) - treino às 10h (de Brasília), no Super CT

Quarta-feira (23) - treino às 10h (de Brasília), no Super CT e viagem para Caxias do Sul em voo fretado

Quinta-feira (24) - Juventude x São Paulo , às 19h (de Brasília), no Estádio Alfredo Jaconi - 16ª rodada do Campeonato Brasileiro - time volta para São Paulo após a partida em voo fretado

Sexta-feira (25) - treino às 11h (de Brasília), no Super CT

Sábado (26) - treino às 16h (de Brasília), no Super CT

Domingo (27) - São Paulo x Fluminense, às 16h (de Brasília) - Morumbis - 17ª rodada do Campeonato Brasileiro

