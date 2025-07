Diniz optou por promover uma novidade na escalação contra o Grêmio. David começou uma partida pelo Vasco pela primeira vez após a lesão. O atacante agradou e se colocou como mais uma opção para o técnico diante da escassez de reforços para o ataque.

O dia 29 de setembro de 2024 foi marcado pela última partida de David como titular pelo Vasco. Na ocasião, o atacante rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho no jogo contra o Cruzeiro.

David passou por uma cirurgia e, desde então, estava se recuperando. Na pausa para Copa do Mundo de Clubes, o atacante teve uma sessão de treinamentos exclusiva ao lado de Estrella. Na reapresentação, ambos estavam clinicamente à disposição de Diniz.

Vale lembrar que David estava relacionado para enfrentar o Montevideo Wanderers. No entanto, o amistoso foi cancelado. No clássico contra o Botafogo, o atacante teve os primeiros minutos após a lesão.

Em coletiva, Diniz contou que o ideal era que David jogasse por apenas 45 minutos, o que não aconteceu. A ideia é que o atacante tenha progressão na minutagem. O desempenho foi elogiado pelo técnico.

- (Voltou) muito bem. É um jogador de quem gosto muito, já tentei trabalhar com ele em outros times, tentei contratá-lo. Desde que voltou da lesão, está indo bem nos treinamentos. Tínhamos uma preocupação, sabíamos que não suportaria (o jogo completo). O ideal para ele talvez fosse jogar 45 minutos, o que era uma progressão. Mas (foi utilizado) até pela necessidade, GB acabou sentindo algo que eu nem sei especificar. Nada muito importante, mas o impossibilitou de jogar hoje. Rendimento do David foi muito bom, estou muito contente com ele. Além de ser um grande profissional, é muito querido - disse Diniz.

David foi titular contra o Grêmio (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

O Vasco volta a campo nesta terça-feira (22) e vai reencontrar o Independiente del Valle, na Sul-Americana. O Cruz-Maltino precisa de cinco gols para avançar às oitavas de final da competição. A bola rola às 21h30, em São Januário.