São Paulo atualiza situação médica de Oscar

O São Paulo atualizou, neste domingo (20), a situação médica do meia Oscar, que sentiu um trauma nas costas na vitória por 2 a 0 diante do Corinthians. O jogo foi realizado no último sábado (19), no Morumbis, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O jogador foi encaminhado ao Hospital Albert Einstein, que fica muito próximo ao estádio, para realizar exames. Segundo o clube, foi diagnosticada uma fratura nos processos transversos de três vértebras lombares. Ele vai ficar fora de combate por, pelo menos, um mês.

São Paulo venceu o Corinthians por 2 a 0 com gols de Luciano. (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

O lance da lesão:

O lance da lesão do jogador aconteceu aos 12 minutos da primeira etapa. Na ocasião, o camisa 8 disputou uma bola aérea na área adversária com José Martínez, que não chegou a subir e tocou, de forma acidental, no adversário. O choque fez Oscar cair de mau jeito no chão e deixar o campo com fortes dores nas costas.

O atleta Oscar sofreu um trauma direto na região lombar após uma queda durante a partida deste sábado, ao ser atingido por um jogador adversário dentro da área.

Confira a nota na íntegra:

Após avaliação clínica e exames de imagem, foi diagnosticada fratura nos processos transversos de três vértebras lombares (L1, L2 e L3).

O quadro é estável, sem sinais de comprometimento neurológico. O tratamento será conservador, com foco em controle da dor, repouso relativo e reabilitação progressiva.

O tempo estimado para retorno às atividades esportivas varia entre quatro e oito semanas, conforme evolução clínica e funcional do atleta.

O que vem pela frente:

Com a vitória no Majestoso, o Tricolor volta a entrar em campo na próxima quinta-feira (24), contra o Juventude, às 19h (de Brasília), no Estádio Alfredo Jaconi.

Em entrevista coletiva, o técnico Hernán Crespo revelou o que espera do elenco para a sequência da competição.

— Importante não pensar que foi uma coisa extraordinária. O São Paulo teve de fazer esforço. É importante. É um clássico. Muito importante. Estamos todos felizes esta noite? Sim, estamos todos felizes. O público pode festejar. Mas, dentro, é vida normal. O São Paulo tem que jogar assim sempre. Contra todos, não só no clássico. O caminho é esse aí. Vamos por este caminho. Aí acontecem coisas boas, mas temos de continuar neste caminho — disse o argentino.