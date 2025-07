Benja cobra Memphis após São Paulo x Corinthians: ‘Não tá no contrato?’

O jornalista Benjamin Back se revoltou com a derrota do Corinthians para o São Paulo, no último sábado (19), no Morumbis, pela 15ª rodada do Brasileirão. Após o revés por 2 a 0, o comunicador usou as redes sociais para cobrar o atacante Memphis Depay e realizar críticas ao clube.

Em um vídeo postado no Instagram, também jornalista disparou contra três jogadores do elenco alvinegro: Felix Torres, Matheus Bidu e Cacá. Além disso, Benjamin realizou críticas a atual diretoria e Conselho do Corinthians.

- Esse já é o 12º vídeo que gravo e apago porque não posse perder a linha. Quem contratou o Felix Torres tinha que ser processado pelo clube. Pagar com juros e correção. Gente, que jogador ruim. Ainda tem o Matheus Bidu, esse Cacá, gente é muito ruim (o time) - iniciou o jornalista, antes de completar.

- O Dorival ficou um mês parado e a equipe segue sem postura, esquema tático, não tem nada. É um time entregue e morto… O Depay, será que dá para você jogar um clássico bem? Você está morto em campo. Será que não colocaram no contrato um dinheiro para você jogar bem clássicos. Gente que vergonha. Esse time é a cara dos dirigentes e do Conselho do Corinthians, horrível - concluiu.

São Paulo x Corinthians

Em campo, a equipe de Hernán Crespo dominou a de Dorival Júnior. A vitória foi construída no primeiro tempo, quando Luciano balançou as redes duas vezes. A primeira aconteceu aos 31 minutos, quando o camisa 10, recebeu um passe de André Silva para invadir a área e chutar cruzado para o fundo das redes. A finalização foi indefensável para o goleiro Hugo Souza.

O segundo gol aconteceu minutos depois. o cronômetro marcava 34', quando Arboleda lançou Wendell pela ponta esquerda, que avançou e bateu cruzado para o meio da área. Lá estava Luciano, que de carrinho antecipou a trajetória da bola para marcar.

No segundo tempo, o São Paulo seguiu com o domínio em campo e teve uma oportunidade de aplicar uma goleada histórica no clássico. Contudo, a equipe Tricolor pecou na precisão. Com a vitória, o Tricolor somou 16 pontos e assumiu a 13ª colocação. Por outro lado, o Corinthians permaneceu com 19, estando na 10ª colocação do Campeonato Brasileiro.