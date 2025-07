Com dois gols de Gabigol, Cruzeiro goleia e mantém liderança

O Cruzeiro manteve a liderança do Campeonato Brasileiro com a goleada por 4 a 0 sobre o Juventude, neste domingo (20), pela 15ª rodada, num Mineirão lotado. A Raposa chegou aos 33 pontos, aumentou a invencibilidade na competição para 10 rodadas e se manteve como o melhor mandante, com sete vitórias e um empate. O atacante Gabigol começou como titular e marcou duas vezes. Christian e Eduardo fizeram os outros gols.

Com seis mudanças em relação ao jogo anterior (Lucas Silva, Matheus Pereira e Wanderson foram poupados de início), o Cruzeiro teve dificuldade no início da partida. O jogo da equipe não fluía, com erros de passes e cruzamentos longos. O Juventude congestionava o meio-campo e conseguia inibir a criação da Raposa. O resultado foram poucas finalizações, todas sem muito perigo, na maior parte do primeiro tempo.

O panorama mudou, no entanto, a partir dos 30 minutos de jogo. O placar, finalmente, foi aberto aos 39: Marquinhos cruzou da esquerda, Kaio Jorge levantou e tentou uma puxeta, e Christian completou para o alto do gol, sem chances para Gustavo.

Volante Christian comemora seu segundo gol pelo Cruzeiro (Foto: Gustavo Martins/Cruzeiro)

O Cruzeiro voltou com tudo para o segundo tempo. Logo aos 6 minutos, Kaio Jorge arrancou pela direita e passou para Gabigol finalizar no contrapé do goleiro Gustavo. Foi o 11º gol do atacante pelo Cruzeiro, o terceiro no Brasileirão. Aos 17 minutos, Gabigol voltou a marcar, de pênalti, sofrido por Kaio Jorge. Nos acréscimos, Eduardo, de cabeça, fechou o placar, com assistência também de cabeça de Bolasie.

Veja os próximos jogos de Cruzeiro e Juventude pelo Brasileirão

O Cruzeiro volta a jogar pelo Campeonato Brasileiro na quarta-feira (23), contra o Corinthians, na Neo Química Arena, às 19h30, pela 16ª rodada. O Juventude joga no dia seguinte, quinta-feira (24), no Alfredo Jaconi, contra o São Paulo, às 19h.

✅ FICHA TÉCNICA

CRUZEIRO 4 X 0 JUVENTUDE

15ª RODADA - CAMPEONATO BRASILEIRO

🗓️ Data e horário: domingo, 20 de julho de 2025 - 16 horas

📍 Local: Mineirão, Belo Horizonte

🥅 Gols: Christian (39'/1°T), Gabigol (6'/2°T) e (17'/2°T) e Eduardo (46'/2ºT)

🟨 Cartões amarelos: Bolasie (Cruzeiro), Marcos Paulo e Caíque (Juventude)

💸 Renda: R$ 3.567.004,98

🧑‍🤝‍🧑 Público presente: 52.850

⚽ ESCALAÇÕES

CRUZEIRO (Técnico: Leonardo Jardim)

Léo Aragão, William, Fabrício Bruno, Villalba e Kaiki; Lucas Romero (Lucas Silva) (Walace), Christian (Wanderson), Eduardo e Gabigol (Bolasie); Kaio Jorge (Matheus Pereira) e Marquinhos.

JUVENTUDE (Técnico: Cláudio Tencati)

Gustavo, Reginaldo, Wilker Ángel, Marcos Paulo (Abner) e Marcelo Hermes; Caíque, Hudson (Batalla), Jadson (Alan Ruschel) e Mandaca; Gabriel Taliari (Matheus Babi) e Gilberto (Gabriel Verón).

🟨 ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Lucas Casagrande (PR)

🚩 Assistentes: Bruno Boschilia (PR) e Andrey Luiz de Freitas (PR)

4️⃣ Quarto árbitro: Luciano da Silva M. Filho (CE)

🖥️ VAR: Wagner Reway (SC)