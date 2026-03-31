Artur Jorge manda recado à torcida do Cruzeiro antes de estreia

A dois dias de sua estreia no comando do Cruzeiro, o técnico Artur Jorge mandou um recado à torcida do Cabuloso. O primeiro jogo do português será na quarta-feira (1º), às 20h (de Brasília), pela nona rodada do Campeonato Brasileiro. .

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Em vídeo publicado pela Raposa em suas redes sociais, o treinador convidou a torcida celeste para encher o Mineirão e apoiar a equipe contra o Vitória.

– Olá, Nação Azul! Na quarta-feira, temos o meu primeiro jogo no Mineirão. Conto com toda a torcida. Peço que possamos encher o Mineirão para que todos, juntos, possamos chegar à vitória. Será muito importante contar com todos. É a altura (hora) de nos unirmos e fazer um Cruzeiro mais forte. Obrigado! – disse Artur Jorge.

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Treino, na Toca 2 (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Cruzeiro x Vitória

O Cruzeiro irá enfrentar o Vitória na noite desta quarta-feira (1º), às 20h (de Brasília), no Mineirão. Até o momento, 12 mil cruzeirenses já estão confirmados para o duelo no Gigante da Pampulha.

A partida válida pela nona rodada do Campeonato Brasileiro marcará a estreia do técnico Artur Jorge. O comandante português chega com a responsabilidade de conquistar a primeira vitória da equipe no torneio. Até o momento, a Raposa soma apenas quatro pontos em oito partidas, com empates contra Corinthians, Santos, Vasco e Mirassol.

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