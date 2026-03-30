Cruzeiro terá clássico e viagens longas no Brasileirão; confira datas e horários da 11ª à 17ª rodada
A Raposa enfrenta o Vitória nesta quarta-feira
A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) detalhou no último domingo (29) as datas e horários de sete rodadas do Brasileirão. Nesta sequência esmiuçada pela entidade, o Cruzeiro terá duas viagens longas e um clássico, dentro de casa.
O clássico contra o Atlético-MG será realizado no dia 2 de maio, um sábado, às 21h (de Brasília), no Mineirão, pela 14ª rodada. Havia expectativa sobre este confronto ser realizado ou não no estádio por conta do evento 'Cristo é Show', que será realizado no Gigante da Pampulha no dia 3.
No mês de abril, antes do clássico pelo Brasileirão, o Cruzeiro terá uma sequência intensa de jogos. A equipe, além dos duelos pelo Campeonato Brasileiro, ainda terá três duelos pela Libertadores. Na semana do duelo contra o Atlético-MG, a equipe irá enfrentar o Boca Juniors.
Tabela de jogos do Cruzeiro no Brasileirão
- 11ª rodada: Cruzeiro x Red Bull Bragantino – domingo (12/04), 18h30 – Mineirão
- 12ª rodada: Cruzeiro x Grêmio – sábado (18/04), 20h30 – Mineirão
- 13ª rodada: Remo x Cruzeiro – sábado (25/04), 18h30 – Mangueirão
- 14ª rodada: Cruzeiro x Atlético – sábado (02/05), 21h – Mineirão
- 15ª rodada: Bahia x Cruzeiro – sábado (09/05), 21h – Arena Fonte Nova
- 16ª rodada: Palmeiras x Cruzeiro – sábado (16/05), 21h – Allianz Parque
- 17ª rodada: Cruzeiro x Chapecoense – domingo (24/05), 16h – Mineirão
Cruzeiro x Vitória
O Cruzeiro irá enfrentar o Vitória na noite desta quarta-feira (1º), às 20h (de Brasília), no Mineirão. Até o momento, 12 mil cruzeirenses já estão confirmados par ao duelo no Gigante da Pampulha.
A partida válida pela nona rodada do Campeonato Brasileiro marcará a estreia do técnico Artur Jorge. O comandante português chega com a responsabilidade de conquistar a primeira vitória da equipe no torneio. Até o momento, a Raposa soma apenas quatro pontos em oito partidas, com empates contra Corinthians, Santos, Vasco e Mirassol.
