menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsCruzeiro

Cruzeiro terá clássico e viagens longas no Brasileirão; confira datas e horários da 11ª à 17ª rodada

A Raposa enfrenta o Vitória nesta quarta-feira

Eduardo Statuti
Belo Horizonte (MG)
Dia 30/03/2026
17:26
Mineirão recebe Cruzeiro x Vasco (Foto: Eduardo Statuti/Lance!)
  • Matéria
  • Mais Notícias

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) detalhou no último domingo (29) as datas e horários de sete rodadas do Brasileirão. Nesta sequência esmiuçada pela entidade, o Cruzeiro terá duas viagens longas e um clássico, dentro de casa.

continua após a publicidade

O clássico contra o Atlético-MG será realizado no dia 2 de maio, um sábado, às 21h (de Brasília), no Mineirão, pela 14ª rodada. Havia expectativa sobre este confronto ser realizado ou não no estádio por conta do evento 'Cristo é Show', que será realizado no Gigante da Pampulha no dia 3.

No mês de abril, antes do clássico pelo Brasileirão, o Cruzeiro terá uma sequência intensa de jogos. A equipe, além dos duelos pelo Campeonato Brasileiro, ainda terá três duelos pela Libertadores. Na semana do duelo contra o Atlético-MG, a equipe irá enfrentar o Boca Juniors.

continua após a publicidade
Cruzeiro x Santos no Mineirão (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Tabela de jogos do Cruzeiro no Brasileirão

  • 11ª rodada: Cruzeiro x Red Bull Bragantino – domingo (12/04), 18h30 – Mineirão
  • 12ª rodada: Cruzeiro x Grêmio – sábado (18/04), 20h30 – Mineirão
  • 13ª rodada: Remo x Cruzeiro – sábado (25/04), 18h30 – Mangueirão
  • 14ª rodada: Cruzeiro x Atlético – sábado (02/05), 21h – Mineirão
  • 15ª rodada: Bahia x Cruzeiro – sábado (09/05), 21h – Arena Fonte Nova
  • 16ª rodada: Palmeiras x Cruzeiro – sábado (16/05), 21h – Allianz Parque
  • 17ª rodada: Cruzeiro x Chapecoense – domingo (24/05), 16h – Mineirão

Cruzeiro x Vitória

O Cruzeiro irá enfrentar o Vitória na noite desta quarta-feira (1º), às 20h (de Brasília), no Mineirão. Até o momento, 12 mil cruzeirenses já estão confirmados par ao duelo no Gigante da Pampulha.

A partida válida pela nona rodada do Campeonato Brasileiro marcará a estreia do técnico Artur Jorge. O comandante português chega com a responsabilidade de conquistar a primeira vitória da equipe no torneio. Até o momento, a Raposa soma apenas quatro pontos em oito partidas, com empates contra Corinthians, Santos, Vasco e Mirassol.

continua após a publicidade

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
