Cruzeiro x Santos: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão

Em uma briga na parte de baixo da tabela do Brasileirão, Cruzeiro e Santos se enfrentam neste domingo (22), às 16h (de Brasília). As equipes se encontram em duelo válido pela 8ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão do Premiere (pay-per-view) e da Globo (TV aberta). Clique para assistir no Premiere.

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Ficha do jogo CRU SAN 8ª rodada Campeonato Brasileiro Data e Hora Domingo, 22, de março, às 16h (de Brasília) Local Mineirão, Belo Horizonte (MG) Árbitro Ramon Abatti Abel (SC) Assistentes Rafael da Silva Alves (RS) e Gizeli Casaril (SC) Var Diogo Pombo Lopez (BA) Onde assistir

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A Raposa ainda não venceu nesta edição do Campeonato Brasileiro. A equipe soma apenas três pontos, com três empates e cinco derrotas, com a pior defesa, com 16 gols sofridos. Na última rodada, a equipe perdeu por 2 a 1 para o Athletico-PR.

Athletico-PR e Cruzeiro, na Arena da Baixada (Fotos: Igor Barrankievicz e Du Caneppele/Cruzeiro)

Para o duelo, o Cabuloso terá alguns retornos importantes. Gerson, baixa contra o Furacão, treinou normalmente na sexta-feira e será opção para Wesley Carvalho. Outro possível retorno é o de Kaio Jorge, que se recuperou de um trauma no pé e evoluiu durante a semana.

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Enquanto isso, o Santos está na 16ª posição, com apenas seis pontos, com uma vitória, três empates e três derrotas. Na última rodada, o Peixe perdeu dentro de casa para o Internacional, por 2 a 1, derrota que culminou na saída de Juan Pablo Vojvoda.

Rapidamente, o Alvinegro contratou o técnico Cuca, que teve duas sessões de treinamento. Para o duelo, entretanto, o treinador não poderá contar com Gabigol, emprestado pelo Cruzeiro.

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SANTOS X INTERNACIONAL (Foto: Mauricio De Souza/AGIF/Gazeta Press)<br>

Confira as informações do jogo entre Cruzeiro x Santos

✅ FICHA TÉCNICA

CRUZEIRO X CRUZEIRO

CAMPEONATO BRASILEIRO - 8ª RODADA

📆 Data e horário: Domingo, 22 de março, às 16h (de Brasília)

📍 Local: Mineirão, Belo Horizonte (MG)

📺 Onde assistir: Premiere (canal fechado) e Globo (TV Aberta)

ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Ramon Abatti Abel (SC)

🚩 Assistentes: Rafael da Silva Alves (RS) e Gizeli Casaril (SC)

📺 VAR: Diogo Pombo Lopez (BA)

⚽PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

CRUZEIRO (Técnico: Wesley Carvalho)

Matheus Cunha; William (Kauã Moraes), Fabrício Bruno, Villalba, Kaiki; Matheus Henrique, Lucas Silva, Gerson, Christian, Matheus Pereira; Kaio Jorge (Néiser Villareal)

SANTOS (Técnico: Cuca)

Brazão; Igor Vinícius, Frías, Luan Peres, Escobar; Arão, Oliva, Neymar; Rony, Barreal, Lautaro Díaz

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