Está fechado? Pedro Junio abre o jogo sobre Artur Jorge no Cruzeiro

O Cruzeiro está muito próximo de anunciar a contratação do técnico Artur Jorge. A equipe mineira já troca documentos com o Al-Rayyan, do Catar, e espera oficializar o acerto em breve. Antes do sorteio da fase de grupos da Libertadores, o vice-presidente de futebol da Raposa, Pedro Junio, abriu o jogo sobre as tratativas.

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– Ainda não como fechado, mas muito bem encaminhado. Estamos trocando documentos. Estamos esperançosos por anunciar o mais rápido possível para que ele esteja no fim de semana para ver o jogo contra o Santos. Uma negociação conduzida pelo departamento de futebol, com Spindel, Joaquim. Ele sempre foi nossa primeira opção, conseguimos fechar. Esperamos que ele chegue e desenvolva o futebol do Cruzeiro – explicou o dirigente em entrevista à GETV.

De acordo com Pedro Junio, o treinador não chegou a pedir reforços durante a negociação. A ideia é que ele faça um diagnóstico do elenco antes qualquer ação no mercado.

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Pedro Junio e Pedro Lourenço (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

– A gente ainda não falou de reforços. Ele tem nosso elenco, nossos dados. Como a janela internacional está fechada, nem cogitamos nenhum reforço. Ele vai analisar o elenco e ver as necessidades para fazermos uma janela assertiva – disse.

Negociações do Cruzeiro pelo técnico

Logo após a demissão de Tite, a diretoria colocou como "Plano A" Artur Jorge. O interesse era antigo, vindo desde 2025, mas os valores da multa rescisória com o Al-Rayyan travaram o negócio na época.

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Na segunda-feira (16), a Raposa abriu conversas oficiais com o técnico português. O treinador aceitou o projeto de contrato até o fim de 2027, mas o entrave era a multa de 6 milhões de dólares (R$ 31,3 milhões). Na terça-feira (17), as conversas pausaram brevemente por conta de um compromisso do Al-Rayyan, mas foram retomadas logo após o jogo do clube catari com o "sim" de Artur Jorge.

Na quarta-feira (18), a diretoria mineira conseguiu reduzir o valor da multa para menos da metade do montante original. Com as bases salariais e o valor da multa acertados, os clubes fecham detalhes burocráticos nesta quinta-feira.

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