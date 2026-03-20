Dirigente do Cruzeiro revela cobrança interna por má fase

O Cruzeiro segue em má fase no Campeonato Brasileiro, ainda não venceu e é lanterna da competição. Durante a cerimônia da Conmebol para sortear os grupos da Libertadores, Pedro Junio comentou sobre o momento.

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– Temos uma cobrança interna muito forte, do elenco, comissão técnica e diretoria. Estamos muito incomodados. Temos oportunidade de nos recuperarmos no domingo, contra o Santos. Mas nos cobramos, todos os jogadores. O fato de ontem foi tirado de contexto, não é o que representa, estão inconformados com a situação. Todos sabem da responsabilidade e fazem o máximo para sair dessa situação – comentou em entrevista à GETV.

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Além disso, Pedro Junio falou sobre a importância do retorno do Cruzeiro à Libertadores e projetou a campanha do clube.

– Sabemos que a Libertadores é um torneio muito difícil, se classificam os melhores. Estamos preparados para qualquer adversário, sabemos da dificuldade. Estamos de volta à Libertadores, vamos fazer uma campanha que o torcedor possa se orgulhar – disse.

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Athletico-PR x Cruzeiro

O Athletico-PR fez o fator casa sobressair na noite desta quarta-feira (18) e venceu o Cruzeiro por 2 a 1 na Arena da Baixada. Os gols do Furacão foram marcados por Viveros e Mendoza, enquanto o da Raposa foi anotado por Neyser.

Athletico-PR e Cruzeiro, na Arena da Baixada (Fotos: Igor Barrankievicz e Du Caneppele/Cruzeiro)

Com o resultado, o Rubro-Negro chega a 10 pontos e está na sétima posição. Do outro lado, o Cabuloso segue afundado na zona de rebaixamento, na lanterna depois da vitória do Internacional contra o Santos.

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Na próxima rodada, o Athletico-PR terá o clássico contra o Coritiba, no domingo (22), às 16h (de Brasília), dentro de casa. Enquanto isso, o Cruzeiro recebe o Santos no Mineirão no mesmo dia e horário.

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