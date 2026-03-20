Grupo da morte! Confira análise dos adversários do Cruzeiro na Libertadores

Na última quinta-feira (19) , foi realizado o sorteio dos grupos da Libertadores e o Cruzeiro não teve muita sorte, caindo no grupo da morte. A equipe mineira enfrentará Boca Juniors, Barcelona-ECU e Universidad Católica.

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A Raposa estava no pote 2 do sorteio. Com isso, fará a segunda, a terceira e última rodada dentro de casa. A equipe mineira jogará fora de casa na estreia, na quarta e na quinta partida da fase de grupos.

Contra um dos times mais tradicionais da competição (Boca Juniors), um clube que costuma dar trabalho para os brasileiros (Barcelona-ECU) e uma equipe tradicional do Chile (Universidad Católica), o Cruzeiro está no grupo da morte.

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Análise do Boca Juniors

Nos últimos duelos entre as equipes, os argentinos têm levado vantagem, mas foram eliminados no último embate. O Boca soma duas vitórias, uma derrota e um empate contra a Raposa nos últimos quatro confrontos. Entretanto, na última vez que se encontraram, o Cruzeiro eliminou o rival nos pênaltis pelas oitavas de final da Sul-Americana em 2024.

Os Xeneizes conquistaram sua vaga na Libertadores de 2026 com a segunda colocação na classificação agregada do futebol argentino. Atualmente, o clube está na sétima posição do Apertura, com 14 pontos somados, com três vitórias, cinco empates e duas derrotas, com 11 gols marcados e sete sofridos.

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O elenco comandado por Claudio Úbeda conta com jogadores conhecidos do futebol brasileiro e internacional. Dois dos principais nomes da equipe são Cavani e Paredes, jogadores que fizeram história por suas seleções. Além disso, outros nomes conhecidos dos brasileiros também formam o elenco, como Angel Romero, Rodrigo Battaglia e Augustin Marchesin.

Paredes (Foto: Divulgação/Boca Juniors)

Análise do Barcelona-ECU

Apesar de não ser das equipes mais fortes da Libertadores, o Barcelona-ECU já complicou a vida de muitos brasileiros. Na última temporada, os equatorianos eliminaram o Corinthians na terceira fase com uma vitória categórica por 3 a 0 na partida de ida, dentro de casa.

Em 2017, a equipe do Equador eliminou dois brasileiros, batendo o Palmeiras, nos pênaltis, nas oitavas de final, e o Santos nas quartas de final. Posteriormente, na edição de 2021, deixaram Santos e Fluminense pelo caminho. Neste ano, o Barcelona-ECU eliminou o Botafogo, na pré-Libertadores, com uma vitória por 1 a 0 no Nilton Santos.

O clube equatoriano conquistou sua vaga na competição por ter sido o melhor colocado no hexagonal final do Campeonato Equatoriano de 2025. Atualmente, o clube está na sexta posição do Campeonato Equatoriano, com oito pontos, duas vitórias, dois empates e uma derrota. O grande destaque do time é Dario Benedetto, ex-Boca.

Equipe do Barcelona-ECU (Foto: Divulgação/Barcelona-ECU)

Análise da Universidad Católica

O clube conquistou sua vaga na Libertadores por ter sido vice-campeão do Campeonato Chileno de 2025. Atualmente, a Universidad Católica está na quarta posição do torneio, com 11 pontos, três vitórias, dois empates e duas derrotas.

Diferente dos outros rivais do Cruzeiro, os chilenos não têm um histórico recente de complicar a vida dos brasileiros. A última grande campanha do time foi em 2011, quando eliminou o Grêmio nas oitavas de final, mas caiu para o Peñarol nas quartas. Em 2021, o clube chegou às oitavas, mas foi eliminado pelo Palmeiras.

Dentro do elenco da Universidad Católica, o maior destaque é Gary Medel. O zagueiro que conquistou duas edições da Copa América pelo Chile e passou pelo Vasco recentemente é titular absoluto da equipe.

Time da Universidad Católica (Foto: Divulgação Universidad Católica)

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