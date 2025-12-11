Cruzeiro x Corinthians: ex-árbitra vê irregularidade em gol de Memphis

Após a vitória do Corinthians, no jogo de ida das semifinais da Copa do Brasil, contra o Cruzeiro, dentro do Mineirão, a especialista em arbitragem da ESPN, Renata Ruel, apontou para uma irregularidade no gol marcado pelo astro Memphis Depay, ainda na primeira etapa.

O cronômetro marcava 22 minutos, quando Memphis achou um passe para Breno Bidon, no meio de campo, que abriu o campo para o Timão. Na sequência, Carrillo foi acionado pela ponta direita e achou Yuri Alberto, na área, com um cruzamento. O camisa 9 escorou para o meio da área, onde estava Memphis, que acompanhou toda a jogada para concluí-la em gol para o Corinthians.

O lance, no entanto, está repercutindo entre os torcedores nas redes sociais, que questionam a regularidade do gol marcado pelo Timão. Após analisar o lance, Renata Ruel identificou um toque de mão de Memphis Depay e concluiu que o VAR precisa agir nesse tipo de lance. Na visão da ex-árbitra, o gol deveria ter sido anulado. Confira abaixo.

Com o gol do astro Memphis Depay, o Corinthians garantiu uma boa vantagem para o segundo jogo das semifinais da Copa do Brasil, contra o Cruzeiro, no próximo domingo (14), às 18h (de Brasília), na Neo Química Arena. No outro lado do chaveamento, os rivais Vasco e Fluminense se enfrentam em um clássico repleto de rivalidade e começam a definir seu futuro, nesta quinta-feira (11), a partir das 20h (de Brasília), no Maracanã.

Corinthians pode garantir uma bolada nas semifinais da Copa do Brasil

Texto por: Vinícius Harfush

O duelo entre Cruzeiro e Corinthians abriu as disputas das semifinais da Copa Do Brasil nesta quarta-feira (10) e as quatro melhores equipes miram não só a decisão do torneio, mas também o alto valor de premiação envolvido com a classificação. A CBF pagará um valor recorde ao campeão desta edição e os bônus acumulados pelo vencedor podem render pouco mais de R$ 100 milhões com a campanha. Em comparação ao ano passado, houve um reajuste de pouco mais de 5% na cifra.

Com a final no horizonte, os clubes podem elevar o patamar de bonificação. O vice-campeonato, por exemplo, paga à equipe R$ 33 milhões, valor maior que a soma de todas as fases anteriores disputadas. Enquanto o vencedor da Copa do Brasil leva R$ 77 milhões apenas pela vitória no jogo decisivo. A vaga na semifinal, garantida no começo de setembro, pagou R$ 9,92 milhões.

Dos quatro semifinalistas, apenas o Corinthians entrou na terceira fase, já que disputou a Libertadores neste ano e ganhou a vantagem de entrar em fase mais avançada. Cruzeiro, Fluminense e Vasco estão na disputa desde o começo da Copa do Brasil, o que garantiu o trio uma premiação a mais pelas classificações nas duas primeiras etapas, que totalizou pouco mais de R$ 3,4 milhões.

Na sequência, na terceira fase, o Corinthians entrou no campeonato e recebeu pela disputa dos jogos pouco mais de R$ 2,3 milhões. Ou seja, até chegar na disputa das semifinais, o alvinegro paulista faturou em torno de R$ 20,6 milhões com bonificação, enquanto o outro trio soma pouco mais de R$ 24 milhões.

Caso chegue na final, o Corinthians confirma uma premiação base em torno de R$ 53,6 milhões pela campanha na competição, enquanto o título eleva a cifra para pouco mais de R$ 97 milhões. O cenário para os times carioca o do clube mineiro mostra que uma vaga na decisão da Copa do Brasil garante, pelo menos, R$ 57 milhões de bonificação por desempenho, enquanto o título representa a totalidade da premiação, que é de R$ 101 milhões.

