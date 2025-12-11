PC Oliveira, especialista em arbitragem que atua como comentarista no grupo Globo, fez a análise do gol marcado por Memphis Depay na vitória do Corinthians por 1 a 0 sobre o Cruzeiro, no Mineirão, no jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil. O gol do holandês levantou dúvidas entre internautas, que questionam a regularidade do lance.

- A gente conversou com o comentarista de arbitragem Paulo César de Oliveira, e ele disse que a imagem não é conclusiva, que não dá para afirmar que houve toque de mão - disse Escobar.

O gol de Memphis;

O cronômetro marcava 22 minutos, Memphis achou um passe para Breno Bidon, no meio de campo, que abriu o campo para o Timão. Na sequência, Carrillo foi acionado pela ponta direita e achou Yuri Alberto, na área, com um cruzamento. O camisa 9 escorou para o meio da área, onde estava Memphis, que acompanhou toda a jogada para concluí-la em gol para o Corinthians.

Gol de Memphis em Cruzeiro x Corinthians tem regularidade contestada (Foto: Cristian Ribeiro/Pera Photo Press/Gazeta Press)

Como foi Cruzeiro 0 x 1 Corinthians

O Corinthians chegou contestado ao Mineirão, mas surpreendeu e venceu o Cruzeiro por 1 a 0, na noite desta quarta-feira (10), no jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil. Memphis Depay marcou o gol do Timão ainda na primeira etapa e levou para Neo Química Arena a vantagem do empate.

O Corinthians mostrou intensidade, terminou o primeiro tempo com mais posse de bola que os mandantes e abriu o placar com gol de Memphis após assistência de Yuri Alberto.

continua após a publicidade

As equipes voltam a se enfrentar no próximo domingo (14), às 18h (de Brasília), na Neo Química Arena. O Corinthians joga pelo empate para avançar à final da Copa do Brasil. O Cruzeiro precisa vencer por dois gols de vantagem para se classificar diretamente; se ganhar por apenas um, a vaga será decidida nos pênaltis. O adversário sairá do confronto entre Fluminense e Vasco.