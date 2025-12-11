Comentarista da Globo se declara à torcida do Corinthians: 'Sempre foi'

Após a vitória do Corinthians sobre o Cruzeiro, no Mineirão, pela ida da semifinal da Copa do Brasil, a jornalista da Globo Ana Thaís Matos utilizou suas redes sociais para elogiar o desempenho da torcida do Corinthians em Minas Gerais. A Fiel torcida se destacou em relação à mandante, rendendo uma grande declaração da comentarista.

Ana Thaís Matos se declara a torcida do Corinthians

"Uma torcida que tem um time"

O futebol brasileiro tem estado tão limitado em pautas sobre dinheiro, gramado e desgaste físico que todos nós acabamos esquecendo as bases que sustentam por anos e anos o futebol que vivemos, como a cultura de arquibancada.

O que surpreendeu muita gente na noite da última quarta-feira no Mineirão, nada mais é que um dos maiores patrimônios do nosso futebol: a Fiel Torcida Corintiana. Para o torcedor do Corinthians algo muito normal, ou seja, em casa absurda, fora de casa só consegue concorrência se o adversário estiver vencendo, é um fato. Pode perguntar pra qualquer corintiano. É sempre assim. Sempre foi. Sempre vai ser.

Essa torcida que carrega esse clube nas costas tem muito tempo sabe torcer! Nas arquibancadas, seja do antigo Pacaembu ou da Neo Química Arena, se aprende que você torce "pelo Corinthians, com muito amor, até o fim", traduzindo, você torce, depois assiste o jogo, depois vê o resultado do jogo, quem merece crítica, elogio. Mas primeiro você torce, por 90 minutos ou enquanto o jogo estiver acontecendo.

A segurança pública no Brasil odeia torcida de futebol, e infelizmente temos visto cada vez menos a possibilidade de fomento da cultura de arquibancada. Aos poucos uma geração enorme de torcedores sequer vai saber como é disputar uma final na própria casa. Copa do Brasil e Libertadores em campo neutro faz parte dessas aberrações classistas que insistem em tratar o torcedor como consumidor, o futebol como produto, a paixão como capital. A lógica tem sido "se paga caro, você tem que entregar o melhor produto e a vitória, eu quero a melhor experiência" e quando não vem o "melhor produto" não se desfruta do que é a relação tão única que é a paixão por um time de futebol. Muito maior do que vitórias.

Enquanto o torcedor de futebol no Brasil puder ser só torcedor de arquibancada, noites como a de quarta-feira no Mineirão ainda existirão, mesmo reconhecendo que a energia de ontem só uma torcida faz".