Cruzeiro vence o Meia Noite-SP e avança à terceira fase da Copinha; veja os gols
Raposa mantém 100% de aproveitamento com a quarta vitória seguida
De virada, o Cruzeiro venceu o Meia Noite-SP por 3 a 1 na noite desta segunda-feira (12), no estádio Galileu de Andrade Lopes, em Patrocínio Paulista (SP), pela segunda fase, e se classificou na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Valter Gabriel abriu o placar para o time paulista, mas Pietro, Akiles e Eduardo Pape viraram para a Raposa.
O Cruzeiro teve o domínio do primeiro tempo, com chances claras, mas não conseguiu transformar em gol. O Meia Noite-SP abriu o placar na única chegada ao ataque após Marcos Vinícius ser derrubado na área. Na cobrança, aos 17, Valter Gabriel bateu rasteiro e marcou. 1x0.
A Raposa poderia ter empatado logo em sequência, também de pênalti, depois de André ter sofrido falta. Alessandro, contudo, bateu no canto esquerdo do goleiro Eduardo, que defendeu.
Na volta do intervalo, o Cruzeiro foi avassalador. Logo no minuto inicial, Pietro recebeu entre os zagueiros, virou e chutou no canto direito do goleiro. 1x0. Akiles, que entrou no intervalo, virou o jogo ao avançar pela direita, tentar tabelar e, na sobra, soltar uma bomba. 2x0.
O terceiro da Raposa saiu 'meio sem 'querer'. Eduardo Pape tentou cruzar para a área e encobriu o goleiro Eduardo, aos 18. Com o placar, a Raposa controlou a vantagem até o apito final.
Cruzeiro na Copinha
O Cruzeiro encerrou a primeira fase na liderança do Grupo 13 da Copinha, com 9 pontos e 100% de aproveitamento. A Raposa estreou com 3 a 0 contra o Barra-SC, depois bateu o Esporte de Patos-PB por 1 a 0 e fechou com 1 a 0 em cima do Francana-SP, que se classificou na segunda posição, com 6 pontos.
Próximo jogo do Cruzeiro na Copinha
O Cruzeiro aguarda o vencedor de Ponte x Francana-SP para enfrentar na terceira fase. O jogo acontece nesta noite, às 20h30 (de Brasília), em Franca (SP).
✅ FICHA TÉCNICA
CRUZEIRO 3X1 MEIA NOITE-SP
COPINHA - 2ª FASE
📆 Data e horário: Segunda-feira, 12 de janeiro, às 11h (de Brasília)
📍 Local: Estádio Galileu de Andrade Lopes, em Patrocínio Paulista (SP)
🥅 Gols: Pietro 1/2ºT, Akiles 8/2ºT, Eduardo Pape 18/2ºT (Cruzeiro); Valter Gabriel 17/1ºT (Meia Noite-SP)
🟨 Cartões amarelos: Kelvin (Cruzeiro); Bruno Aquilles (Meia Noite-SP)
🟥 Cartão vermelho: Nenhum
🟨 Árbitro: Jefferson Dutra Giroto
🚩 Assistentes: Rodrigo Diniz César e Gabriel Franciolli Nogueira
🖥️ Quarto árbitro: André Antônio de Biaggi
⚽ESCALAÇÕES
CRUZEIRO (Técnico: Mairon César)
Vitor Laumonier; Ivanilson (Luiz Índio), João Cervi, Kelvin e Gustavinho (Miguel); Alessandro, Eduardo Pape e André (Dayvinho); Gustavo Zago (Akiles), Pablo (Vitão) e Pietro.
MEIA NOITE-SP (Técnico: Francis Campos)
Eduardo Monteiro; Kauã Borges, Bruno Aquilles (Kaiky), Valter Gabriel e Cauã Rirsch; Victor Michel, Alessandro Marques (Adriano), Bruno Medeiros (Agnaldo) e Edu Bernardes (Pedro Henrique); João Cristiano (João Pedro) e Marcos Vinicius (Pedro Kamau).
