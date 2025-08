Cruzeiro vence Botafogo por 2 a 0 e volta à liderança provisória

O Cruzeiro retomou a liderança provisória do Campeonato Brasileiro - pelo menos até o jogo do Flamengo contra o Ceará, no complemento da rodada - ao derrotar o Botafogo por 2 a 0, neste domingo (3), no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, pela 18ª rodada. Com a vitória, a Raposa, que não vencia havia duas rodadas, chegou aos 37 pontos. Os gols foram marcados por Christian e Matheus Pereira, ainda no primeiro tempo.

Com o resultado, o Cruzeiro também manteve a invencibilidade de quase 10 anos contra o Botafogo, desde 2016, e em jogos no Estádio Nilton Santos, onde não perde desde 2011. Já o Alvinegro carioca não perdia em casa desde o ano passado, quando também foi derrotado pela Raposa por 3 a 0.

Depois de um início disputado, equilibrado e com poucas chances de gol, o Cruzeiro passou a mandar no jogo a partir dos 20 minutos. A equipe celeste já havia finalizado algumas vezes quando, aos 22 minutos, abriu o placar. O lance começou numa reposição errada do goleiro John. Matheus Pereira rolou para Kaiki cruzar e Christian escorar para o alto das redes.

Aos 31 minutos, o árbitro Matheus Candançan marcou pênalti de Lucas Romero em Artur. O VAR chamou e, após revisão do lance, o árbitro de campo voltou atrás na marcação. E, aos 40 minutos, o Cruzeiro ampliou. Kaio Jorge arrancou do campo defensivo e, na área, rolou para o meio, para Matheus Pereira finalizar no alto do gol.

Volante Christian abriu o placar para o Cruzeiro, contra o Botafogo (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

O Botafogo voltou com mais disposição para o segundo tempo e, logo aos 4 minutos, Artur, de puxeta, quase diminuiu o placar. A pressão aumentou a partir dos 14 minutos, com a entrada de Cuiabano, Newton e Joaquín Corrêa. O goleiro Cássio apareceu bem em uma cabeça de Barboza, mas o lance mais perigoso do Botafogo foi aos 24 minutos, quando Savarino, na meia-lua, tocou à esquerda do goleiro cruzeirense. As duas equipes ainda criaram boas jogadas, mas o placar não se alterou mais.

Próximos jogos de Botafogo e Cruzeiro pelo Brasileirão

Na próxima rodada do Campeonato Brasileiro, a última do turno, o Botafogo enfrenta o Fortaleza, sábado (9), às 20h30, na Arena Castelão. E o Cruzeiro joga contra o Santos, domingo (10), às 18h30, no Mineirão. Antes, as equipes jogam pela Copa do Brasil. Na quarta-feira (6), o Alvinegro carioca enfrenta o Red Bull Bragantino, em Bragança Paulista, às 19h, depois de vencer em casa por 2 a 0. E a Raposa enfrenta o CRB, em Maceió, na quinta-feira (7), às 21h, depois do empate sem gols no Mineirão.

✅ FICHA TÉCNICA

BOTAFOGO 0 X 2 CRUZEIRO

18ª RODADA - CAMPEONATO BRASILEIRO

🗓️ Data e horário: domingo, 3 de agosto de 2025, 16h

📍 Local: Estádio Nilton Santos, Rio de Janeiro

🥅 Gols: Christian (22'/1°T) e Matheus Pereira (40'/1°T)

🟨 Cartões amarelos: Alexander Barboza, Allan, Joaquín Corrêa (Botafogo), Christian, Kaiki (Cruzeiro)

💸 Renda: R$ 3.450.000,00

🧑‍🤝‍🧑 Público presente: 35.126

⚽ ESCALAÇÕES

BOTAFOGO (Técnico: Davide Ancelotti)

John, Vitinho, Kaio Pantaleão (David Ricardo), Alexander Barboza e Alex Telles (Cuiabano); Allan (Newton), Marlon Freitas (Danilo) e Savarino; Artur (Joaquín Corrêa), Arthur Cabral e Montoro.

CRUZEIRO (Técnico: Leonardo Jardim)

Cássio, William, Fabrício Bruno, Villalba e Kaiki; Lucas Romero, Lucas Silva, Christian (Matheus Henrique) e Matheus Pereira (Eduardo); Kaio Jorge (Lautaro Diaz) e Wanderson (Marquinhos).

🟨 ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Matheus Delgado Candançan (SP)

🚩 Assistentes: Alex Ang Ribeiro (SP) e Márcia Bezerra Lopes Caetano (RO)

4️⃣ Quarto árbitro: Angleison Marcos Monteiro (RO)

🖥️ VAR: Gilberto Rodrigues Castro Júnior (PE)