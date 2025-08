Com três mudanças forçadas e pensando em alterações no time para enfrentar o jogo de volta da Copa do Brasil, o técnico do Internacional resolveu fazer alterações táticas e de nomes para enfrentar o São Paulo, na noite deste domingo (3), fazendo oito alterações no time. No jogo válido pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro, no estádio Beira-Rio, o técnico Roger Machado terá as ausências de Vitão, suspenso pelo STJD, Alan Patrick, com virose, e Bruno Henrique, que se recupera de pancada na perna esquerda.

Na quarta (6), o Colorado enfrenta o Fluminense precisando reverter a derrota de 2 a 1 para ir às quartas de final.

Ausências e mudança tática

Sem Vitão, punido com dois jogos pelo STJD, e pensando em mudanças táticas para enfrentar os tricolores paulista, neste domingo, e carioca, na quarta, o comandante alvirrubro irá testar o time com três zagueiros. Assim, a defesa terá Gabriel Mercado, após dez meses sem entrar em um jogo oficial, ao lado de Clayton Sampaio e Juninho.

No meio-campo, Roger Machado terá a estreia de Alan Rodríguez, no lugar de Bruno Henrique, e Bruno Tabata, no de Alan Patrick. Além disso, Luis Otávio entra no lugar de Thiago Maia. Na frente, volta a tentar a dupla Rafael Borré e Enner Valencia.

Assim, o Inter vai para o jogo com Rochet; Clayton Sampaio, Mercado e Juninho; Alan Benítez, Alan Rodríguez, Luis Otávio, Bruno Tabata e Bernabei; Rafael Borré e Valencia.

Gabriel Mercado vai para seu primeiro jogo em dez meses (Foto: Ricardo Duarte/SC Internacional)

Enquanto o Colorado vem de derrota na Copa do Brasil, o São Paulo venceu o Athletico-PR por 2 a 1 no torneio, somando cinco partidas invicto. Assim, o Tricolor Paulista busca manter o embalo. O técnico Hernan Crespo manda a equipe a campo com Rafael; Ferraresi, Arboleda e Sabino; Cédric Soares, Bobadilla, Marcos Antônio, Alisson e Enzo Díaz; Luciano e André Silva.